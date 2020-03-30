Online eğitim sıra dışı bir dijital deneyim sunuyor

Doğa'm Evimde online eğitim platformu, Doğa Koleji öğrencilerine oyunlardan dijital müzelere, becerileri geliştirecek aktivitelerden konserlere kadar çeşitli online içerikler sunarak, öğrencileri evlerinde kültür ve sanat yolculuğuna çıkarıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan uzaktan eğitim kararını verimli bir şekilde uygulayabilmek için kurumlar çalışmalarını sürdürüyor. Doğa Koleji, öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra kaliteli ve keyifli zaman geçirebilmeleri için Doğa'm Evimde platformuna yeni bir arayüz ekledi. V-Club adı verilen bu arayüzde, öğrenciler ve veliler ilgi alanlarına göre birçok içeriğe ve online etkinliğe ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Söz konusu arayüz, eğitici ve öğretici internet sitelerinin bağlantılarının yer aldığı bir platform olarak hizmet veriyor.

Konserlerden müzelere dijital serüven

Doğa'm Evimde V-Club'ta yer alan konserler bölümünde dünyanın farklı bölgelerindeki önemli orkestraların konser kayıtlarına erişilebiliyor. Zengin bir içerik sunan bölümde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserleri, Berlin Filarmoni Orkestrası ve Budapeşte Festival Orkestrası gibi önemli orkestraların kayıtlarına erişilerek müziğe meraklı öğrencilerin ve ailelerin keyifli zaman geçirmesine katkı sunuluyor. V-Club'ta yer alan “Müzeler” bölümünde ise Fransa'nın Paris kentindeki Louvre Müzesi'nden Peru'da yer alan ve Dünyanın Yedi Harikası arasında gösterilen Machu Picchu Antik Kenti'ne kadar müzeler ve tarihi bölgelerin internet sayfalarına ilişkin bağlantılar yer alıyor. Doğa öğrencileri, tek bir platform üzerinden dijital müzelere ve online konserlere ücretsiz ulaşabiliyor. Öğrenciler, evde kaldıkları süre içinde sıra dışı bir dijital serüvenin kapılarını aralama şansı yakalıyor.

Eğitici oyunlar ve yeteneği geliştiren programlar

Doğa'm Evimde V-Club'ta bulunan "Eğitici Oyunlar” bölümünde ise öğrencilerin bilimsel, sosyal ve teknolojik konulardaki farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan oyunlar yer alıyor. Ayrıca “Sen de Dene” isimli bölümde öğrencilerin ilgi ve becerilerini geliştirmek için birçok aktivite bulunuyor. Görsel tasarımdan hikâye üretmeye, animasyondan kodlamaya kadar birçok içeriğe yine ücretsiz bir şekilde erişim sağlanabiliyor.