Online helal dünya marketi açıldı

Hüseyin Kami Büyüközer, onaylı helal dünya marketinin açıldığını duyurdu.

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, onaylı helal dünya marketinin açıldığını duyurdu. Alt yapısı yenilenen ve avantajlı alışveriş imkanların sunulduğu online marketin açılışını yaptıklarını dile getiren Dr. Büyüközer, "Bir süre ara verdiğimiz helal dünya marketleri online şubesi için yeniden heyecanla yola çıktık. Helal ve tayyib ürünlere ulaşmanın en güvenilir yolu olan helal dünya marketleri açıldığı her bölgede halkımızın sevinci ile karşılanıyor. Sayısı Türkiye genelinde 50'ye dayanmış olsa da çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu biliyor ve görüyoruz. Online şube bu ihtiyacı gidermek ve halkımızın mahallesinde helal dünya marketi açılana kadar teknoloji imkanı ile evinize kadar ulaşmak için kuruldu" ifadelerini kullandı.

"En yakın şube ile köprü kurmuş oluyoruz"

Online marketin çalışma prensiplerinden bahseden Büyüközer, "İşin aslı online şube gerçekten de sizleri fiziksel şubelerimize bağlamaktadır. Henüz kendi yaşadığı ilde veya bölgede helal dünya marketi olmayan bir kardeşimiz helale ulaşmak amacıyla sitemize ulaştı. GİMDES helal sertifikalı ürünlerin listelendiği reyonlarda online olarak dolaştı ve alışveriş sepetini doldurdu. Alışverişini tamamlarken adresini verdi. Ödemeyi kredi kartı ile rahatça online olarak tamamlayabileceği gibi kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeyebileceğini söyleyip tamamladı. Veya kredi kartı kullanmak istemediği için banka havalesi ile alışverişini tamamladı. Sipariş bize ulaştığında biz bu kardeşimizin adresine bakıyoruz. Kendisine en yakın şubemize siparişi iletip bu kardeşimizin ihtiyacının giderilmesini söylüyoruz. En kısa sürede hazırladığı sepet itina ile hazırlanıp mümkünse aynı gün, olmadı bir sonraki kargo gününde kargo firmasına teslim ediliyor. Böylece bu kardeşimize en yakın şube ile arasında bir köprü kurmuş oluyoruz" dedi.

"Şubeden getir hizmeti de var"

Eve servis imkanlarından bahseden Büyüközer sözlerini şöyle tamamladı: "Eve servis imkânımız var. Online şubemizin ikinci önemli işlevi böyle ortaya çıkıyor. Kendi şehrinde market şubesi olmayan kardeşimize kargo ile yardımcı olduk. Ancak ilçesinde helal dünya marketi olup da markete gidemeyecek ya da gitmek istemeyecek kardeşlerimize, marketlerimizin şubeden getir hizmetini geliştirdik. Market şubelerimize yakın bölgede oturan kardeşlerimiz yine online şubeden alışverişlerini yapıp evlerine veya işyerlerine siparişlerinin gelmesini sağlayabiliyorlar".