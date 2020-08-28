Online mobilya ve dekorasyon alışverişlerinde ortalama 650 lira harcandı

En çok satın alınan ürün ise mutfak masası oldu.

E-ticaret 2020'de altın yıllarından birini yaşadı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının getirdiği izole hayat pek çok ihtiyacın internet alışverişleriyle çözülmesine neden oldu. Ev ve dekorasyon ürünleri platformu Evform'un paylaştığı bilgilere göre yılın ilk 6 ayında ev tekstili, dekorasyon ve mobilyaya ciddi bir yönelim olurken en çok mutfak masası ve takımı satın alındı. Evlerinin eksiklerini gidermek isteyenler internet siparişlerinde ortalama 650 lira harcadı. Evform Pazarlama Müdürü Ahmet Demir, konuyu değerlendirdi.

''İnternetten mobilya satışları son üç yılda yüzde 20 arttı"

Yılın ilk 6 ayında 110 binden fazla ev dekorasyon ve mobilya ürünü satışı yaptıklarını belirten Ahmet Demir, "Türkiye'nin e-ticaret hacmi özellikle ikinci çeyrekteki toparlanmayla birlikte yılın ilk yarısında yüzde 64'lük artışla 91 milyar 700 milyon liraya ulaştı. İnternetten mobilya satışları ise son altı ayda yüzde 95 arttı. Yılın ikinci çeyreğinde yaşanan olağanüstü hareketlilikle yıl sonu hedefimizi yükselttik. Sene sonunda toplamda 200 bin adet satış hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yılın ikinci çeyreğindeki hareketliliğin sektöre can suyu olduğunu aktaran Demir, “Devlet bankalarının önderliğinde başlayan kredi kampanyalarının etkisiyle konut satışlarındaki rekorlar, mayıs ve haziran ayında online alışverişte cirosal anlamda patlama yaşanmasına sebep oldu. Türkiye'de internetten mobilya satışları son üç yılda yüzde 20 artış gösterdi ve 1 milyar dolarlık ciroyu aştı. Böylece şirketimizde en fazla büyüyen kategori mobilya oldu” dedi.

''Nakliyeyi yapan şirketler ürünlere çok kolay zarar verebiliyor''

Online mobilya alışverişte yaşanan zorluklara da değinen Demir, ''Özellikle kargo şirketleriyle sorunlar yaşıyoruz. Nakliyeyi yapan şirketler mobilyalara çok kolay zarar verebiliyor. Müşteriler, bu durumda bilerek hasarlı ürün gönderilmiş diye düşünüyor. Şirket olarak biz hasarlı ürünleri ücretsiz değişmemize rağmen bu problemleri tamamen aşamadık. Hatta, bir kişinin aynı şikayeti 42 kez internete yazdığını tespit ettik. İşin ilginç yanı alışveriş dahi yapmamış kişilerin şikayetlerini de tespit ettik. Bu şikayeti yazan kişiye ulaştığımızda “Başkası yazmış, ben de yazdım” cevabı aldık. İnternette yer alan platformlarda şikayet sayısı şikayetçi insan sayısı olarak algılanıyor. Bu tarz platformlarda bir onay merciinin de olmaması; isteyen her kişinin istediği firmaya, istediği şekilde şikayet yazıp karalama yapabilmesi, bizim gibi kurumların imajını kötü etkiliyor. Yüzlerce kişinin çalıştığı ciddi miktarlarda yatırıma sahip bir firmayız. Şikayet platformlarının bu tarz durumlar üzerine çalışma yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

''Gelen çağrıları cevaplama oranı yüzde 98'e ulaştı''

Alışveriş platformu olarak satıcı firma ile tüketici arasında köprü kurduklarının altını çizen Demir, “Geçmiş yıllarda Evform'da ürün satışlarının artması ve platform içinde satış yapan firmaların hacimi yönetememesi sonucunda müşteri memnuniyeti çizgisinde bazı sapmalar yaşadık. Şirket olarak bu durumdan ders çıkarak müşteri hizmetleri ekibimizi 2020'nin başında yeniden yapılandırdık. Ankara'da 2 farklı lokasyonda toplam 5 bin metrekareyi aşan depo ve sevkiyat alanlarıyla operasyon ayağını profesyonel hale getirdik. Şu an gelen çağrıları cevaplama oranımız yüzde 98. Ayrıca, aylık 3 binin üzerinde giden çağrı ile memnuniyet aramaları yapıyoruz'' şeklinde konuştu.