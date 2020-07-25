Online Tercih Fuarı'nda adaylar, üniversitelerle buluşuyor

Online Üniversite Tercih Fuarı'nda aday öğrenciler, 28 Temmuz'da üniversitelerle buluşacak. Eket Fuarcılık tarafından bu kez tercih döneminde gerçekleştirilecek online fuarda, Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla Türkiye'nin gelişmiş sanal fuar yazılımı kullanılarak gerçekleştirilecek.

Üniversite tercihi yapacak olan öğrenci adayları her yıl gerçekleştirilen tercih fuarına bu sene online olarak katılacak. Eket Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek ‘Online Üniversite Tercih Fuarı'nda Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen önemli devlet ve vakıf üniversiteleri bir araya gelerek üniversite tercihi yapacak aday öğrenciler ile dijital ortamda buluşacaklar.

Üniversiteler ile canlı mesajlaşma ve videolu görüşmeler yapılabilecek

Yapılan açıklamada, aday öğrencilerin doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak ve bu süreçte onları desteklemek adına uzmanlar tarafından tercih danışmanlığı hizmeti verileceği bildirildi. Fuar boyunca aday öğrenciler sanal üniversite stantlarını ziyaret ederek, üniversiteler hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek. Adaylar, üniversite temsilcileri ile online mesajlaşma ve videolu görüşmeler yapabilecekler. Ayrıca, uzman eğitimciler ve akademisyenlerin canlı seminerlerine katılarak bilgi alınabilecek. Üstelik öğrenciler tercih danışmanlığı hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Öğrenciler istedikleri taktirde sanal fuar içerisinde gelişmiş tercih yazılımlarını da kullanarak kendi tercihleri için listeler oluşturabilecek.

Öğrencilerin çok da yabancı olmadığı mobil oyunlardan esinlenerek geliştirilen sistem 3 boyutlu grafikleriyle tüm cihazlarda kullanılabilecek. Aynı zamanda daha gerçekçi ve etkileyici bir online fuar deneyimi için Android ve IOS uygulamaları da indirilebilecek. Öğrenciler, söz konusu fuarın web sitesinden kayıt formunu doldurarak sisteme girişlerini gerçekleştirebilecek.