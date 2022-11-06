Onu herkes iş adamı olarak biliyor, şarkılarını milyonlar dinliyor

Körfez ülkelerinde verdiği konserlerle dikkat çeken İstanbuli'nin şarkılarını milyonlar dinliyor.

Körfez ülkelerine ve Türkiye'ye farklı yatırımlar yapan iş adamı Nasuh Özdemir İstanbuli, aynı zamanda müzikle yakından ilgileniyor. Hobi olarak başladığı müzik kariyerini zamanla bir üst seviyeye taşıyan başarılı iş adamı, boş vakitlerinde Körfez ülkelerinde verdiği konserler ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. İş adamının sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımlar 10 milyonun üzerinde etkileşim alıyor.

İnsanların yoğun çalışma temposu ve koşturmanın içinde boğulduğunu belirten İstanbuli, “Biz her ne kadar yoğun çalışsakta hobilerimize vakit ayırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Benim en büyük hobim ise müzikle uğraşmak. Müzik çalışmaları yaptığımda kendimi çok iyi hissediyorum. Tabii bu durum sadece hobi olarak kalmadı. Sosyal medyada yaptığımız çalışmalar tıklanma rekorları da kırıyor. Özellikle birçok körfez ülkesinde de sahne alıyoruz. Bir Türk vatandaşı olarak bu geniş coğrafyada ilgi duyulmasından kendi ülkem adına gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.