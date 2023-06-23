Önümüzdeki 10 yıllık eğitim politikalarına yön verecek stratejiler kitaplaştırıldı

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin, Doç. Dr. Devrim Akgündüz liderliğinde 2023-2033 yılları arasında eğitim politikalarına yön verecek yeni kitabı yayımlandı. Kitap önümüzdeki ilk 10 yıl içinde eğitim sistemindeki sorunların çözümüne dair yapılması gereken stratejik noktalara parmak basıyor.

“2033 Türkiye Eğitim Politikaları Strateji Belgesi” adıyla yayımlanan kitap, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının başladığı 2023 yılından itibaren ilk 100 gün, ilk 5 yıl ve ikinci 5 yılda yapılacakları ve 10. yılsonunda nelerin başarılmış olması gerektiğini alanlara göre tasnif edip bir gelecek projeksiyonu sağlamak için oluşturuldu. Politika belgesinde her alanda ilk 100 gün (acil eylem hedefleri), 2023-2028 dönemi (ilk 5 yıl) ve 2028-2033 dönemi (ikinci 5 yıl) ile ilgili ana hedef ve alt hedefler ortaya konulan, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Akgündüz baş editörlüğünde yayınlanan kitapta Türkiye'nin eğitim sistemi ile ilgili pek çok sorunun çözümüne odaklanıldı.

Toplam bin 132 adet hedef ve başarı kriteri oluşturuldu

2033 Türkiye Eğitim Politikaları Strateji Belgesinde, başarı, fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği, beceri ve yetkinlikler ve fırsatlarla ilgili 327 eksiklik ve yetersizlik tespit edilerek bunlara yönelik toplam bin 132 adet hedef ve başarı kriteri oluşturuldu.

Vizyon kitabında ele alınacak 16 başlık ise şu şekilde belirlendi: Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim, Eğitim Yönetimi ve Yönetici Yetiştirme, Erken Çocukluk Eğitimi, İlkokul Eğitimi, Ortaokul Eğitimi, Lise Eğitimi, Mesleki Teknik Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Okul Psikolojik Danışmanlığı, Özel Eğitim, Üstün/Özel Yetenekliler Eğitimi, Özel Öğretim Kurumları, Bilgisayar Eğitimi, Eğitim Teknolojileri, STEM Eğitimi, Okul Dışı Öğrenme.

İlgili alanlardaki başarı eksiklikleri, fırsat ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ile ilgili eksiklikler, beceri ve yetkinliklerle ilgili eksiklikler ele alınarak değerlendirildi. Bunların arkasından da önümüzdeki fırsatların değerlendirilmesi sağlandı.

En son olarak 2033 yılında ilgili alanda elde edilmiş olacak genel başarı kriterleri; ikinci kısımda, ilgili alanda elde edilmiş olacak fırsat ve toplumsal cinsiyet eşitliği kriterleri; üçüncü kısımda ise ilgili alanda elde edilmiş olan beceri ve yetkinlik kriterlerine yer verildi.

” Bu belge ile Türkiye'nin eğitim sistemi, sadece ulusal standartlara değil, uluslararası standartlara da uygun hale getirilecek ve ülkemizin geleceği için önemli bir adım atılmış olacaktır” diyen Doç. Dr. Akgündüz, “Türkiye, daha iyi bir eğitim sistemi sayesinde, çağın gerektirdiği nitelikli insan kaynağına sahip olacak ve dünya ile rekabet edebilir hale gelecektir. Bu hedefe ulaşabilmek için eğitim sistemi içerisinde yer alan tüm paydaşların iş birliğiyle hareket ederek, belirlenen hedeflere odaklanması gerekmektedir” dedi.