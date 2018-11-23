Onur Başar: “Yakaladığımız iyi seriyi Trabzon'da devam ettirmek istiyoruz”

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Giresunspor ile eşleşti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Onur Başar, “Öncelikle eşleşmelerin tüm camialara hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Fenerbahçe olarak Giresunspor ile eşleştik. Son 3 senedir arka arkaya eşleştiğimiz bir rakibimizle karşılaşacağız. En son çeyrek finalde karşılaştık ve bu 2 maçı da kazanarak tur atlamaya hak kazandık. Bundan dolayı mutluyduk, aynı mutluluğu bu sene de yaşamak istiyoruz. Zor bir rakip olduğunun farkındayız. Giresunspor, Spor Toto 1. Lig'de iyi bir seri yakalamış bir takım. Süper Lig'i zorlayan bir takım, iyi oynayan bir takım ama biz kendi oyuncularımızı hazırlayarak her maça galibiyet hedefiyle çıkacağız” diye konuştu.

“Kupa oyuncuların yetişmesi, tecrübe kazanması için fırsat”

Türkiye Kupası'nın genç oyuncular için fırsat olduğunu belirten Onur Başar, “O oyuncuların yetişmesi, tecrübe kazanması, Fenerbahçe formasını giymenin hissini anlayabilmeleri için çok iyi bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Bizim için bu kupa, diğer bir kupadan önemli ya da önemsiz gibi bir anlayış yok. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

“Son haftalarda yakaladığımız iyi seriyi devam ettirmek istiyoruz”

Bu hafta ligde deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları maçı hakkında da konuşan Başar, “Trabzonspor maçı herkesin gündeminde. İki büyük camianın karşılaştığı bir haftada bu kadar basında yer alması normal. Bütün milli maç arası boyunca oyuncularımız bu maça hazırlandı. Bu hafta takım olarak Samandıra'da toplandık. Bizim için önemli bir mücadele. Son haftalarda yakaladığımız iyi seriyi devam ettirmek istiyoruz. Bu bizim için iyi bir fırsat. Takımımıza baktığımızda hazır olduğumuzu görüyoruz. Hem mental hem fiziksel olarak. Bu bizim için bir avantaj olacak. Trabzon'a gidip, 3 puanı alıp, Zagreb maçı hazırlıklarını sürdürmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Trabzonla oynuyorsak orada kalmamızdan daha mantıklı bir şey olamaz”

Geçtiğimiz sezonların aksine Rize yerine Trabzon'da kalacaklarını açıklayan Onur Başar, “Bizim için Trabzon'la oynuyorsak orada kalmamızdan daha mantıklı bir şey olamaz. Sonuçta bu bir futbol müsabakası, biz oraya futbol oynamaya gidiyoruz. Rize ile Trabzon arasındaki mesafe uzun bir mesafe. Trabzon'da kalmamızın doğal olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Önemli olan uzun vadede köprüleri birleştirmek”

Fenerbahçe taraftarlarının Trabzon'a deplasmana gitmemesinin sorulması üzerine Başar, şöyle cevap verdi:

“Biz sahaya oyunculara bakıyoruz. Ülkemizin çok önemli bir futbol müsabakası. Keşke herkes yan yana, el ele, kol kola maçı beraber izleyebilse. Biz Fenerbahçe olarak sezon başından beri müsabakaların dostluk centilmenlik ve birlik beraberlik içinde oynanmasını temenni ediyoruz. Ayrıca Türk futbolu için bu çok önemli. Hepimiz aynı ülkenin camialarıyız. Önemli olan uzun vadede köprüleri birleştirmek.”