Onur Sakar ile duraklar yarışıyor Küçükçekmece'de

Sevilen radyocu Onur Sakar, İstanbul'daki taksi duraklarına konuk olduğu programıyla Küçükçekmece'deydi. Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor'un bu haftaki konuğu Sefaköy Merkez Taksi Durağı Başkanı Alpay Demirkol oldu.

Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir, İstanbul'un dört bir yanındaki taksi duraklarına konuk olmaya devam ediyor. Geçen hafta başlayan ve İstanbullu taksicilerin beğenisini kazanan Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Küçükçekmece'deydi. Sefaköy Merkez Taksi Durağı Başkanı Alpay Demirkol, sevilen radyocu Sakar ile sıcak bir sohbet eşliğinde yarıştı.

10 sorudan 6'sını doğru yanıtladı

Sakar, konuğuna Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eserinden Ankara'daki uluslararası havalimanının adına, tramvay kullanan kişiden “Dertleri karıyorum günleri saya saya” sözlerinin geçtiği Çanakkale türküsüne kadar 10 soru yöneltti. Soruların 6'sını doğru cevaplayan Demirkol, “Taksi duraklarına gösterdiği ilgi için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na teşekkür ederiz. Keyifli bir akşam geçirdik.” ifadelerini kullandı.

Her cuma farklı bir taksi durağında

“Mutluluğun sesi” Radyo Başakşehir canlı yayın aracının önünde toplanan vatandaşların programa ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Her cuma saat 21'de farklı bir taksi durağına konuk olacak “Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor” ile mutluluğun sesinin kentin dört bir yanına yayılması hedefleniyor.