Önyargılar sanat ve sporla yıkılıyor

Özel gereksinimli bireylerin çabalarıyla başta sanat ve spor olmak üzere farklı alanlarda sayısız çalışmayı hayata geçiren İZEV'in Fark Band adıyla sahne alan müzik grubu ve Duvar Yıkıcılar Takımı farkındalık çalışmalarına büyük katkı sundu.

Özel gereksinimli bireylere eğitim olanakları sunan ve aynı zamanda zihinsel duvarları yıkmak amacıyla büyük ölçekli farkındalık projelerini hayata geçiren İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın (İZEV) 2021 yılında hayata geçirdiği iki önemli proje yalnızca Türkiye'de değil uluslararası alanda geniş yankı buldu. Görme engelli bir solist ve 4 özel gereksinimli gençten oluşan Fark Band, 70'ler ve 80'lere damga vuran Stayin' Alive şarkısının Türkçe versiyonuyla milyonlara ulaştı. İkinci klibinin hazırlıkları devam eden Fark Band, 2023 yılında Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmeyi hedefliyor.

Vakfın Duvar Yıkıcılar Takımı ise spor alanında hayranlık uyandırıcı başarılara imza attı. Ekim ayında, engelli haklarına dikkat çekmek amacıyla Empire State Maratonu ‘na katılan Duvar Yıkıcılar Takımı üyesi Kemal Özdemir, 86 kat 1576 basamak merdiven tırmanarak kendi kategorisinde 2. oldu. Hemen ardından Antalya'da gerçekleşen IRONMAN 70.3 yarışlarında iki bacak ampute bisikletçi Barış Asa 90 km pedal çevirdi, otizmli yüzücü Yağız Kuray Ekinci 1900 metre yüzdü ve kol ampute atlet Kemal Özdemir 21 km koşarak dünyanın 50 ülkesinden en seçkin sporcuları geride bırakarak yarışı 15. sırada bitirmeyi başardı.

“Hayata tersinden bakarak her şeyi mümkün kılabiliriz”

İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç, Dünya Engelliler Günü vesilesiyle her yıl tüm dünyada birçok etkinlik ve farkındalık çalışması gerçekleştirildiğine ve engellilerin haklarına yönelik gündem oluşturulduğuna dikkat çekerek, toplumun olağan çoğunluğunun bedensel ve zihinsel farklılıkları nedeniyle dezavantajlı durumda olan bu azınlığa dair farkındalığının artması gerektiğini belirtti. Hayata tersinden bakarak yeni nesil farkındalık projeleriyle geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Kılıç, “Bu bakış açısıyla 33 yıldır ayrımcılıkla ve mücadele ediyor, sanat ve spor faaliyetleriyle önyargı duvarlarını yıkmaya çalışıyoruz. Bu ülkede bir pop grubu düşünün ki hedefimiz “Eurovision'da Türkiye'yi temsil etmek” desin. Bir spor takımı düşünün ki dünyanın en yüksek binalarına tırmanmayı, en sıcak çöllerinde koşmayı ve en derin denizlerinde yüzmeyi bambaşka bir motivasyonla hayal etsin. Zihinsel ve bedensel farklılığı bulunan genç arkadaşlarımızın oluşturduğu pop grubu FARK BAND ve triatlon takımı DUVAR YIKICILAR'ın elde ettiği başarılar bu alandaki önyargıları yerle bir eden örnek çalışmalar oldu. Biz de Dünya Engelliler Günü vesilesiyle onların bu başarılarını bir kez daha toplumun gündemine taşımak istedik” dedi.

Fark Band Eurovison'da Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor

Fark Band ve DuvaR Yıkıcılar Takımı'nın başarılarından bahseden Merve Kılıç, “FARK BAND önyargıları ortadan kaldırmak için vakıf tarafından 2020 yılında kuruldu. Görme engelli, down sendromlu ve zihinsel özel gereksinimli gençlerden oluşan müzik grubu, Bee Gees - Berry Gibb'in desteğiyle Stayin' Alive şarkısını farkındalık için yeniden yorumladı ve “Yanımda ol, Benimle ol” adıyla müthiş bir klip çekti. Aylar içerisinde sahne deneyimlerini arttıran bu sıra dışı grup artık konser vermeye hazır. 3 Aralık akşamı İstanbul, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde ilk halk konserlerini verecek olan Fark Band üyeleri aktivist gençler olan Buğra Kurtuluş, Elif Yavuz, Okan Dinç, Selva Çavuşoğlu ve Tan Aytıs'tan oluşlan grup, müzik yoluyla toplumun farklı kesimlerine ulaşıyor. FARK BAND'i sahnede izleyenlerde oluşan farkındalık ve etkinin muhteşem. Grubumuz 2023 yılında Eurovision'a Türkiye adına katılmayı hedefliyor. Fark Band'in ikinci klibi de yolda. Yine bir cover çalışma olacak bu şarkı Tanju Okan tarafından seslendirilen Kadınım'ın kadın hakları için yapılacak yeni versiyonu olacak.

Diğer taraftan Kol ampute, bacak ampute ve otizmli sporculardan oluşan Duvar Yıkıcılar Takımımız insan aklının sınırlarını zorlayan başarılara imza atıyor. Olağan sporcuları geride bırakan başarılarıyla hayata tersinden bakmamızı sağlıyor. Bu takım ilk başarısını Ekim ayında gerçekleşen ve dünyanın en ünlü maratonlarından biri olan New York Empire State Maratonu ‘nda gerçekleştirdi. Vakıf adına engelli haklarına dikkat çekmek için yarışa katılan Kemal Özdemir, 86 kat 1576 basamak merdiven tırmanarak kendi kategorisinde 2. oldu. Ardından 31 Ekim'de Antalya'da gerçekleşen IRONMAN 70.3 yarışlarında iki bacak ampute bisikletçi Barış Asa 90 km pedal çevirdi, otizmli yüzücü Yağız Kuray Ekinci 1900 metre yüzdü ve kol ampute atlet Kemal Özdemir 21 km koşarak dünyanı50 ülkesinden en seçkin sporcuları geride bırakarak yarışı 15. sırada bitirmeyi başardı” şeklinde konuştu.

Vakıf Başkanı Hakan Kural ise Duvar Yıkıcılar adını taşıyan bu takımın ilk yıllarında aldıkları bu başarıların milyonlarca kişiye motivasyon kazandırabileceğini, Türkiye markasına da değer katacak birçok spor organizasyonunda “Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar!” mottosuyla yarışacaklarını söyledi. Kural, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, tüm topluma, hayata tersten bakan sıra dışı gençlerin hayata tersten bakarak gerçekleştirdikleri başarılarını bir kere daha alkışlama ve destek olma çağrısı yaptı.