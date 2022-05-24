Op. Dr. Şen: “Doğumdan hemen sonra annelik estetiği yaptırırken zamanlamaya dikkat edilmeli”

Jinekolog Op. Dr. Şen, doğum sonrası annelerin içinde bulundukları durum ve yaptırmak istedikleri estetiklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Annelik estetiklerinin doğum sonrası vücutta meydana gelen gebelik sürecine ait değişiklikleri, gebelik öncesi döneme döndürmeyi amaçlayan kombine bir cerrahi prosedür olduğunu belirten Op. Dr. Şen, kadının gebelik döneminde meydana gelen kilo alımı, göğüste büyüme, çatlak oluşumu, bel ve bacaklardaki yağ miktarında artış gibi birtakım fizyolojik süreçler nedeniyle yapılan meme estetiği, karın germe ve liposuction ameliyatlarının bütününe annelik estetiği dediklerini kaydetti. Op. Dr. Şen, "Bazı kadınların yaşadıkları gebelik süreçleri, vücutlarının maruz kaldıkları hormonal değişim, doğum esnasındaki vajinal travmalar, deformasyonlar ve yırtıklar sebebiyle aynı seansta labioplasti vajinoplasti gibi genital bölge estetiklerine de ihtiyaç duymaktadırlar. Burada önemli olan doğum zamanı ile yapılacak estetik işlemlerin arasındaki geçen süredir. Doğum sonrası lohusalık denen dönemde tüm değişiklikler gebelik öncesine döner. Lohusalık döneminde hormonlar geri çekilmeye başlar. Bu dönem ‘40'ının çıkması' olarak da bilinir. Ancak vücudun tamamen gebelik hormonlarından geri çekilmesinin beklenmesi gerekmektedir. Bu süre kişiden kişiye değişmekle birlikte, ortalama olarak 6 aydır. Bu dönemde anne hem fiziksel hem de ruhsal olarak değişimlere uğrar ve eski haline döner. Özellikle kombine olarak da genital estetik yapılacaksa mutlaka bu dönemin beklenmesi gerekmektedir. 6 aydan önce hormonların ve fiziksel değişimlerin tamamlanmadan yapılacak bir estetik operasyonda, hormonal ve fizyolojik değişim halihazırda devam edeceğinden, operasyon sonrası nihai görünüm beklenilen sonuçla aynı olmayabilir ve komplikasyon riski daha yüksek olabilir. Özellikle meme ameliyatları için uygun zaman süt verilmesinin bitirilmesinden daha sonradır. Annelik estetiğinde hastaların tercihlerine göre kombin olarak daraltma ameliyatı veya iç dudak estetikleri de uygulanabilir. Bu ameliyatlar günübirlik olarak yaptığımız konforlu ameliyatlardır. Kendiliğinden eriyen dikişler kullanılır. İyileşme süreleri 4-6 haftadır. Kişi aynı hafta rutin hayatına dönebilir. Doğumda maruz kalınan fizyolojik, anatomik ve ruhsal problemler bu şekilde çözüme ulaştırılır. Biz başta Antalya olmak üzere farklı şehirlerde çeşitli ameliyatlara katılıp, kadınların talepleri doğrultusunda operasyonlar gerçekleştiriyoruz” dedi.