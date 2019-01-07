Opera tutkusu yeni yılda da devam ediyor

2019'a girdiğimiz şu günlerde operaseverler için yeni organizasyonlar düzenleniyor.

Dünyanın en ünlü ve yetenekli sanatçılarını bir araya getiren Metropolitan Opera yeni yılda da Akmerkez CinemaPink'te yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre yılın ilk ayında iki önemli eserin izleyiciyle buluşacağı opera gecelerinde ilk gösterim 12 Ocak Cumartesi günü, saat 20.55'te Adrienne Lecouvreur ile canlı yayınla yapılacak. Ayın diğer gösterimleri ise Sihirli Flüt olacak. Eser, 20 ve 27 Ocak pazar günleri 13.00'da bant yayınıyla izleyici karşısına çıkacak.

Bir diva sahnede

Ocak ayı operaseverler için dolu dolu geçecek. Opera gecelerinde yılın ilk gösterimi, Fransız besteci Francesco Cilea tarafından bestelenen ‘Adrienne Lecouvreur' olacak. Eser, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 20.55'te, New York ile eşzamanlı olarak konuklarını ağırlamayı bekliyor. İlk olarak 1902 yılında sahnelenen Adrienne Lecouvreur, o günden bu yana popülaritesini koruyor. Fransız aktris Adrienne Lecouvreur'nün (1692-1730) hayatını konu alan operada aktirisin gizemli ölümü konu alınıyor. 18'inci yüzyılda sahne ve özel yaşamıyla döneminin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Adrienne Lecouvreur, günümüzün en başarılı isimlerinden Rus soprano Anna Netrebko tarafından canlandırılacak.

Sihirli Flüt

Klasik dönemin en ünlü bestecisi Mozart'ın, opera repertuvarlarında en beğenilen eserlerinden Sihirli Flüt, 20 ve 27 Ocak Pazar günleri İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Gece Kraliçesi'nin aryalarıyla unutulmaz anlara sahne olan eser, saat 13.00'da bant yayınılyla izleyici karşısına çıkacak.