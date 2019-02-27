Operaseverler için Mart ayı da güzel geçecek

New York Metropolitan Opera'nın sahneye koyduğu, İtalyan bestekar Donizetti'nin bestelediği La Fille du Régiment (Alayın Kızları), Akmerkez'de sahnelenecek. New York ile eş zamanlı olarak gösterimde olacak olan eser, izleyicinin beğenisine sunulacak.

Mozart, Verdi gibi dünyaca ünlü sanatçıların ölümsüz eserlerini sahneye taşıyan Metropolitan Operası, İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin en meşhur eseri La Fille du Régiment (Alayın Kızları), New York Met Opera ile eş zamanlı olarak 2 Mart Cumartesi günü Akmerkez'de canlı yayınla sahnelenecek. New York Times'a göre opera dünyasının süperstarı sayılan Meksikalı sanatçı Javier Camarena'nın başrolde olacağı eser, Met'in bu sezon kaçırılmaması gereken gösterilerden.

14 Mart Perşembe günü Akmerkez'de bant yayınıyla sahnede olacak olan Şen Dul (The Merry Widow), müziksel zenginliğini Avusturya dans müziklerinin yanı sıra mazurka, kolo, polonez gibi Doğu Avrupa danslarıyla ve Paris'i temsilen galop ile tamamlıyor. Macar besteci Franz Lehar'ın 1861 yılına ait eseri, operet türünün en başarılı örneği olarak dikkat çekiyor.

30 Mart Cumartesi günü Akmerkez'de New York Metropolitan Opera'dan canlı yayınla sergilenecek olan Die Walküre, ölümlü karakterler Siegmund ve Sieglinde'nin ve tanrısal Valküre Brunnhilde'nin tanrıların kralı ve babaları olan Votan'a itaatsizlik etmesini konu alıyor. 20. yüzyılın tartışmalı ismi Alman besteci Richard Wagner, günümüzde hala en çok beğenilen müzik insanlarından birisi.