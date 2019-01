Opet marketlerini dönüştürecek

OPET, Türkiye'nin dört bir yanındaki istasyonlarında yer alan marketlerini dönüştürme kararı aldı.

Akaryakıt dağıtım şirketi OPET, Türkiye'nin dört bir yanındaki istasyonlarında yer alan 'Fullmarket'lerini perakende zinciri 'UltraMarket'e dönüştürme kararı aldı. Şirket, istasyonlarında yer alan yeni konseptiyle Ultramarket'lerinde gıdadan kişisel bakıma, teknolojiden oyuncağa, ev gereçlerinden oto aksesuarına kadar pek çok farklı kategoride ürüne yer vereceğini düzenlediği toplantıyla açıkladı. Toplantıya OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, Divan Grubu Ceo'su Richard Appelbaum ve Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu'nun katıldı. Yapılan bilgilendirmede; bu değişim kapsamında Temiz Tuvalet Kampanyası ile birlikte Türkiye'de temizlik ve hijyen kavramları ile birlikte anılan tuvaletlerine, çocuk ve aile tuvaletleri de eklenecek.

Bu yıl sonuna kadar 100 istasyonu dönüştürmeyi planlıyor

Basın toplantısında konuşan OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca "Şirket olarak hayatın her anında müşterilerimizin yanında olma vizyonuyla hareket ediyor, yeni ürün ve hizmetlerimiz, müşteri memnuniyeti konusunda kurduğumuz sistemler ve sosyal sorumluluk projelerimizle müşterilerimizin 12 yıldan bu yana en çok tercih ettiği marka olmaya devam ediyoruz. Akaryakıt istasyonlarımızda, araçların her türlü ihtiyacının yanı sıra müşterilerimize de alternatif hizmetler sunuyoruz. Şimdi çıtayı daha da yükseltiyor, istasyonlarımızda bulunan ve günün her saati açık olan marketlerimizi birer perakende noktasına dönüştürüyoruz. Yeni nesil market konseptimiz Ultramarket'lerimizle müşterilerimize sunduğumuz üstün hizmet anlayışımızı daha ileri taşıyor, yoğun trafikte ya da yolculuk sırasında tazelenme, yenilenme ve her türlü ihtiyacın karşılanacağı uğrak noktası olmayı hedefliyoruz” dedi.

Bu değişim kapsamında ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Balıkesir'de bulunan toplam 19 istasyonu Utramarket'e dönüştürdüklerini kaydeden Ağca, "Bu yıl sonuna kadar ise 100 istasyonumuzu birer perakende noktasına dönüştürmeyi planlıyoruz. Yeni Ultramarket'lerimizde market büyüklüğü ve hedef kitlesi dikkate alınarak gıda ve gıda dışı olmak üzere 10 kategoride binden fazla ürün bulunuyor. 2019 yılı içinde Antalya, Bursa, Manisa, Yalova, Adana, Mersin, Konya, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, İzmit gibi Türkiye'nin her bölgesindeki istasyonlarımızda hızla bu değişimi gözlemleyeceğiz" ifadelerini kullandı.