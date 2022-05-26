Optisyenlik bölümü öğrencileri, renk körlüğüne ve erken göz muayenesinin önemine dikkat çekti

Atlas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Optisyenlik programı öğrencileri, 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında Öğr. Gör. İlkay Altunsoy danışmanlığında iki farklı farkındalık projesi gerçekleştirdi. Fatih Çiçek, Harun Eren Kadakal, Muhammet Furkan Yılmaz, Cengizhan Akdeniz ve Gökçe Zenginal üniversitenin kampüsünde açtıkları stantta öğrenci ve akademisyenlere renk körlüğünün teşhisinde kullanılan ishihara testini uyguladı. Renk körlüğünde kullanılan optik camları tanıtan Optisyenlik bölümü öğrencileri, broşür dağıtarak, 'Renk Körlüğü Farkındalık Etkinliği' gerçekleştirdi.

'Hayatı gerçek renkleri ile görün' sloganlı etkinlikte renk körlüğü teşhisi konulan kişilerin gerek kromatik optik cam gerek kromatik kontak lens ile hayatı gerçek renkleri ile görebilmelerinin mümkün olduğu anlatıldı. Yine ülkemizde bazı meslek gruplarında belirli oranda sağlıklı renkli görme şartı arandığının belirtildiği etkinlikte, özellikle meslek ve üniversite tercihi öncesinde renk görme muayenesi yapılmasının öneminden bahsedildi.

“Çocukların geleceği karanlıkta kalmasın”

Aycan Çelik, Gülnihal Açıkgöz, Betül Altıyaprak, Ebru Şimşek, Yasin Koçyiğit, Uğur Gül'ün çalışmasında ise okul öncesi eğitim alan 4-6 yaş çocuklarda erken göz muayenesinin önemi hakkında farkındalık çalışması yapıldı. Olası bir göz kusuru veya göz hastalığının erken teşhisinin, çocuğun eğitim hayatına akademik olarak katkısını gözler önüne sermek için İstanbul Bağcılar Arif Nihat Asya İlkokulu'nda yapılan çalışmada okul öncesi eğitim alan çocukların velileri ve öğretmenlerine 'Çocukların geleceği karanlıkta kalmasın' sloganlı bir sunum gerçekleştirildi. Okul yönetimi, veli ve öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte, okul öncesi eğitim alan 90 öğrenci, 9 öğretmen ve yaklaşık 150 veli, kapsamlı bir göz taraması için Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Medicine Hospital'a ücretsiz olarak davet edildiği belirtildi.