Orakçıoğlu: “Dünya markalarının iflası önemli fırsatlar doğurdu”

Orakçıoğlu aynı zamanda, “Pandemi sürecinden dolayı olumsuz etkilenen hazır giyim sektörü en kötü günleri geride bıraktı” dedi.

Covid-19 salgını pek çok alanda ekonomik dalgalanmalara yol açtı. Milli ekonomiye en çok katkıyı sunan tekstil ve hazır giyim süreçten en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Salgının sektöre etkilerini değerlendiren Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, pandemiye pek çok pazar ve şirketin hazırlıksız yakalandığını belirterek, “Bu anlamda en kötüsünün geride kaldığını söyleyebilirim. Biz Orka Holding olarak müşteri tercihleri ve alışveriş kültüründe yaşanabilecek değişimi öngörmüş ve hazırlıklı olmak adına dijital dönüşüme yıllar önce başlamıştık. Bu sayede pandeminin olumsuz etkilerini de minimize etmeyi başardık” dedi.

“Görüntülü konuşma yoluyla online alışveriş yapılabiliyor”

Önümüzdeki süreçte sektörde yaşanacak değişime ayak uydurma ve olası sorunlara anında çözüm getirme anlamında gereken tüm adımları attıklarını dile getiren Orakçıoğlu, “Örneğin; yeni normalin gerekliliklerinden biri olacağına inandığımız akıllı alışveriş sistemi ile müşterilerimize yaklaşık beş aydır mağazaya gelmeden uzaktan alışveriş imkanı sunuyoruz. Sistem sayesinde alışveriş sadece fiziki mağazadan değil, müşterinin bulunduğu herhangi bir lokasyondan mümkün oluyor. Müşteriler, akıllı cihazlarından görüntülü konuşma yoluyla online alışveriş yapabiliyor. Ayrıca satış danışmanlarımızdan stil danışmanlığı hizmeti de alabiliyorlar. Satın aldıkları ürünleri de en hijyenik koşullarda adreslerine ulaştırıyoruz. Ayrıca halen ürünlere dokunarak ve üzerinde görerek almak isteyen müşterilerimiz var. Onlar için yeni mağaza konseptlerimizi servis ve deneyim merkezine dönüştürüyoruz. Deneme konusunda tereddüt yaşayan müşterilerimiz için mağaza içlerinde ölçü tablolarımız ve fiziki dezenfekte edilmiş alanlar mevcut” diye konuştu.

“E-ticarette satışlar daha da hızlandı”

Özellikle pandemi döneminde online alışverişin neredeyse tüm sektörler için kritik rol oynadığına dikkat çeken Orakçıoğlu, “Damat Tween ve D'S Damat markalarımızla e-ticaret satışları açısından pandemi öncesinde zaten oldukça aktif durumdaydık. Pandemi döneminde de e-ticarette satışlar daha da hızlandı. Grup olarak tüm talepler için gereken hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerini hassasiyetle en iyi şekilde uyguluyoruz” şeklinde konuştu. Satış rakamları hakkında da bilgi veren Orakçıoğlu, “Tüm yurtiçi satışlarımız içinde yüzde 8 olan online satış payı, pandemi döneminde sürekli artan bir grafik sergiledi. Yeni normalde online ticaretin toplam satışlar içindeki payının yüzde 12 olacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Satışa dönüş oranlarımız yükseldi”

2020 yılına yönelik büyüme hedeflerini pandemi nedeniyle revize etmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Süleyman Orakçıoğlu, “Bununla birlikte mağazalarımıza giriş sayılarımız azalmış olarak gözükse bile, her giren müşterimiz satışa dönüyor. Böylelikle satışa dönüş oranlarımız yükseldi. Yine online satışlarımızda da artış oldu. Diğer yandan pandemi, geleneksel iş süreçlerinde ısrarlı markaların yapılarında zorlanmaya neden oldu. Dünya markalarının arka arkaya iflas etmesiyle oluşan boşluklar, bizler için çok önemli fırsatlar doğurdu. Tedarik açısından da bu böyle. Pandemi nedeniyle artık Çin tek başına dev bir oyuncu olmaktan çıkmış durumda. Dünya ekonomileri artık tedarik zincirlerinde çeşitlendirmeye gidiyor. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz” dedi.

“Yatırımlarımız bizi daha da güçlendiriyor”

Orka Holding olarak kendilerini yaşanan değişime her anlamda ayak uyduracak ve yeni dünya düzeninin en güçlü oyuncularından biri olacak şekilde hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Orakçıoğlu, “Yıllar önce yaptığımız yatırımlar bizi daha da güçlendiriyor. Grup olarak Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdamına olan güçlü katkımızı sürdürecek moral ve motivasyona sahibiz. Ekibimizle bu işi en iyi şekilde yapabilecek tecrübe ve birikimimiz var. Bu çok büyük bir avantaj. Damat Tween ve D'S Damat markalarımızla dünyada bizim segmentimizde çıkışta olan ve gelecekte dünyanın konuşacağı 3-5 markadan biri olarak gösteriliyoruz. Yıllar önce hayranlıkla izlediğimiz markalar, şu anda bizimle iş birliği arıyor. Ve halen gerek ülkemizde gerekse yurt dışında yeni mağazalarla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ülkemizde ise son olarak Siirt ve Aksaray'da birer mağaza açılışı gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

“İtalya'da çok iyi bir noktaya geldik”

“Pandemiye rağmen gerek yurt içi gerekse yurt dışında yeni mağazalarımızla büyümeye devam ediyoruz” diyen Orakçıoğlu, “Özellikle yurt dışında yolumuza kendi yatırımlarımızla devam edeceğiz. Pandemiden en çok etkilenen ülkelerden olan dünya erkek modasının kalbi İtalya'da çok iyi bir noktaya geldik. Dünyada en güçlü olduğumuz ülke; İtalya. Bu ülkede şu an 33 mağazaya sahibiz, yılsonuna kadar da 40 mağazaya ulaşacağız. Yine Almanya, İspanya, Rusya ve Romanya'da doğrudan yatırım yaparak önemli başarılar elde ettik. Yurt dışında anlaşmaları tamamlanan Almanya, İspanya, Rusya, Dubai, Polonya ve İsviçre'de toplam sekiz yeni mağaza açacağız” dedi.

“Spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz”

Spora ve sporcuya verdikleri değeri hatırlatan Süleyman Orakçıoğlu, desteklerini artırarak sürdüreceklerine vurgu yaparak, “Halen A Milli Futbol Takımları başta olmak üzere Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, yurt dışında Makedonya ve Güney Afrika Kadın ve Erkek Milli Takımları, İtalya basketbol ligi Seri A'da Fortitudo takımı, ayrıca Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe Beko, Tofaş ve Darüşşafaka'da giyim sponsorluğumuz sürüyor. Ülkemizde son olarak 23 Eylül'de Galatasaray Spor Kulübü ile giyim sponsorluğu anlaşması imzaladık. Galatasaray ile sponsorluk anlaşmamız ile Süper Lig'de dört büyük takımın üçünün giyim sponsoru olmuş olduk. Anlaşmamıza göre Galatasaray Spor Kulübü'nün futbol takımına ve teknik heyetine, kadın-erkek basketbol ve voleybol takımları teknik heyetine ve tekerlekli basketbol takımına giyim sponsoru olduk. Ayrıca tekerlekli basketbol takımına forma sırt sponsoru olduk” ifadelerini kullandı.

“İnovatif ürünler vazgeçilmezimiz”

“Damat Tween ve D'S Damat markalarımızla koleksiyonlarımızda sürdürülebilir moda anlayışıyla üretilen doğa dostu, fonksiyonel ve tekno ürünler mevcut” sözleriyle açıklamasına devam eden Orakçıoğlu, “Konforlu bir şıklığa dayalı, hem iş hem sosyal yaşamda çok amaçlı kullanıma hizmet eden ürünlerimiz, yıkanabilir, kırışmayan, kötü koku giderici gibi özellikleri ile müşterilerimizin her dönem ilk tercih sebebi oluyor. Ve koleksiyonlarımızda inovatif ürünler her zaman olduğu gibi vazgeçilmezimiz. Bu anlamda en son yeniliklerimizden biri; Sihirli Ceket oldu. Dört mevsim konforlu şıklığından ödün vermeyen erkekler için tasarladığımız Sihirli Ceketler, kırışmazlık özelliği sayesinde ütü gerektirmeyen, aynı zamanda sürdürülebilir yaşamı destekleyen felsefesi ile geri dönüşümlü materyallerden üretilen doğa dostu kumaştan tasarlandı. Astarsız ve malzemesiz üretilen Sihirli Ceketlerimiz, “Katla, rulo yap ve çantana at! sloganı ile müşterilerimizin kullanımına sunduk. Bu özel ceketleri, cep kısmında mendil formuna sahip çanta içinde kırışmadan ve buruşmadan istenilen her yere taşımak mümkün” şeklinde konuştu.