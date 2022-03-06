Ordulu vatandaşlar Ümraniye'de memleket hasreti giderdi

Ümraniye Belediyesi, “Anadolu Ümraniye'de” sloganıyla düzenlenen etkinlikle Ordulu vatandaşların memleket hasretine son verdi.

Ümraniye Belediyesi, “Anadolu Ümraniye'de” sloganıyla düzenlenen etkinlik ile memleket hasretine son verdi. Hayata geçirilen proje sayesinde Ümraniye'de yaşayan vatandaşlar, belediyenin katkılarıyla hazırlanan belgesel ile memleketlerinin güzelliklerini bir kez daha görüp, duydukları hasreti giderdi. Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen programa 25 köy derneği katıldı. Erol Aydoğan'ın verdiği mini konserle başlayan program, Ordu Köy Dernekleri için hazırlanan belgesel ile devam etti. Programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin de katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, ”Burada hep beraber buluşmuş olduk. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Burada sanatçımızı da dinliyoruz. Bu organizasyon bir nostalji olarak hayatımızın bir parçasında kalır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Bu tip programlar bizler için çok kıymetli”

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gergin ise, ”Kendisi de bir Ordulu olan AK Parti İstanbul İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe'nin sizlere selamını getirdim. Belediye başkanımızla otururken sohbet ettim ve bu organizasyon 7'nci ilin programıymış. Bu yüzden kendisini tebrik ediyorum. Çok güzel işlere imza attığı gibi sosyal, kültür açısından da birleşme ve benzeşme başlığında bu tip programlar bizler için çok kıymetli ve önemli” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım programda dernek başkanlarına hediye takdiminde de bulundu.