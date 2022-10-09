Ordulular, Ordu tanıtım günleri için Üsküdar'da eğlendi

“Ordu Burda İstanbul'da” sloganı ile gerçekleşecek 11. Ordu Günleri için Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlık çalışmaları çerçevesinde tanıtım ve duyuru amacı ile Üsküdar'da etkinlik düzenlendi. Üsküdar sahilinde folklor ekibi gösterisi ve vatandaşlara paket fındık dağıtımı yapıldı. Tanıtım renkli görüntülere sahne oldu.

“Bütün hemşerilerimizi bekliyoruz”

Lansmanda konuşan Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) Başkanı Sabri Çelebi, “13-16 Ekimde sahil fuar alanında yapacağımız etkinliğimiz için bugün Üsküdar'da lansman programındayız. Ordu şehir bandomuz ile folklor ekipleri ile programımızı düzenliyoruz. Bütün hemşerilerimizi, İstanbulluları Türkiye'nin çağdaş kenti Ordu ile buluşmaya davet ediyoruz” dedi.

Emre Sertdemir

