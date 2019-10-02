Orenda, 40 patentli ürünle dünya vitrinine çıktı

2-4 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Harbiye İKM'de açık olacak Uluslararası Beautyİstanbul Fuarına katılan Orenda, yabancı yatırımcıların da gözdesi olmayı hedefliyor.

İstanbul, 2-4 Ekim tarihleri arasında heyecanlı bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Bu heyecana ortak olan yerli firmalardan biri olan Orenda Kozmetik, patentli 40 ürünle dünya vitrinine çıkmanın gururunu yaşıyor. 120 ülkeden 8.000'in üzerinde yerli ve uluslararası profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuarda Orenda, hem sektörün bileşenleri ile bir araya gelecek hem de yerli kozmetik markası olarak yurt dışına açılmanın ilk adımlarını atacak.

Alıcılar, ithalatçılar, distribütörler, toptancılar, perakendeciler ve kozmetik mağazalarının bu en büyük buluşmasına; Türkiye patentli 40 ürünle katılmanın kendilerini heyecanlandırdığını belirten Orenda Kozmetik Genel Müdürü İsmet Yılmazer, “Saç ve cilt sağlığı alanlarına yoğunlaşan Orenda Kozmetik olarak, 2000 yılından beri araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Orenda olarak temel prensip ve hedefimiz; insan sağlığını gözeterek doğal ürün geliştirmek, böylece tüketiciyi sağlıklı ve mutlu görmektir.

19 yıllık birikimin eseri

Bugün kendi patentimizle sahip olduğumuz 40 ürün, bizim firma olarak bu alandaki 19 yılı aşan bilgi, birikim ve tecrübemizin eseri olarak ortaya çıkmıştır. Bu 19 yılda hayata geçirdiğimiz AR-GE projelerimiz ile inovatif çalışmalarımız bizi bu noktaya getirmiştir. Ürünlerimizin içeriğinin tamamı, Avrupa menşeli ithal bitki özütlerinden oluşuyor. Tüketiciyi kaliteli saç ve cilt bakım ürünleri kullanması konusunda bilinçlendirmekle yetinmiyor aynı zamanda en kaliteli ürünleri de sunuyoruz” diye konuştu.

Saç bakım ürünlerinde devrim

Orenda olarak saç ve cilt bakım ürünlerinde sektöre öncülük ettiklerini hatırlatan İsmet Yılmazer, ürünlerle ilgili olarak da şu bilgileri paylaştı:

“Saç ürünlerimiz, dökülmeyi engellemeye yardımcı olduğu gibi daha güçlü daha sağlıklı ve daha hızlı uzamayı teşvik ediyor. Profesyonel kullanım ve ev kullanımı olarak üretilen cilt bakım ürünlerimiz yurt içi ve yurt dışı güzellik salonlarında cilt bakım ve cilt gençleştirme çalışmalarında güvenle kullanılabilir. Ozon ürünlerimiz tamamen doğal ve sadece saf zeytinyağı ile ozon bileşiminden oluşmaktadır. Bu ürünlerimiz parfüm içermez, uygulanan bölgede kılcal damarlara kan akışını sağlayarak hem cilt hem de saç sorunlarının çözümüne yardımcı olur. Yine iddialı ürünlerimizden biri de Orenda Blue Power, saç sorunlarına 19 yılın birikimi ile geliştirdiğimiz etkili bir üründür. Saç köklerini uyararak uykudaki köklerin canlanmasına yardımcı olur ve saç artışını sağlar. Saç ve cilt ürünlerimizde temel felsefemiz insan sağlığına zarar vermeden, saç ve cilt sorunlarına kalıcı çözümler sunmaktır."

İşte dikkat çeken yerli patentli ürünler

Orenda'nın ürün yelpazesine baktığımızda saç bakım ürünleri ile cilt bakım ve onarım ürünleri başı çekmekle birlikte, aslında güzellik ve bakım alanında neredeyse her ihtiyaca cevap veren zengin bir ürün gamı ile karşılaşıyoruz. Saç sorunlarına bitkisel kök hücre desteği sunan ürünlerden bazıları; dökülme karşıtı şampuan, günlük kullanım şampuanı, onarıcı saç bakım kremi, bitkisel kök hücre formüllü saç bakım serumu, Blue Power Serum, Ozon jel Cilt sorunları için ise Hyolürik Asit, Antiageing Serum, Somon DNA, Whitening Serum, Ginseng Ekstratı ve profesyonellerin kullandığı kabin boyu cilt bakım ürünleri dikkat çekiyor.