Organ Bağışı Karikatür Sergisi İstanbul Sağlık Müzesi'nde açıldı

Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışmasında yer alan eserler Sultanahmet'teki İstanbul Sağlık Müzesi'nde sergilendi. Sergi 1 hafta boyunca ziyaretçilere kapısını açık tutacak.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) ile diğer paydaş kuruluşların işbirliğinde organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için İstanbul Sağlık Müzesi'nde karikatür sergisi açıldı. Uluslararası karikatüristlerin katıldığı 1. Uluslararası Organ Bağışı Karikatür Yarışmasında yer alan 55 eser jürinin beğenisinin ardından sergide yerini aldı. Serginin açılısına İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoglu, TONV Başkanı Dr. Eyüp Kahveci ve bir çok sanatsever katıldı.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Dr. Eyüp Kahveci gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Organ bağışı önemli bir konu biliyorsunuz. Türkiye'de ve dünyada yaklaşık olarak bir milyon civarında hasta bekleme listelerinde bağışlanacak uygun organlarla hayata dönmeyi hayata tutunmayı bekliyor. Bu noktada organ bağışı önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizden bahsedecek olursak 30 bine yakın hasta bekleme listelerinde yer alıyor. Ancak ve ancak bağışlanacak organlarla hayata tutunmak için bu bekleme listelerinde bir ümit ile bekliyorlar. Bu nedenle bağışta farkındalığı arttırmak, kamu farkındalığını arttırmak, toplumsal farkındalığı arttırmak son derece önemli” dedi.

İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, “Geçmişte biliyorsunuz burası hem toplumun eğitimi için hem de sağlık hizmeti için kullanılmış bir binaydı. Burası sağ olsunlar valilik vasıtasıyla restore edildi. Eskisine, tarihine uygun olarak restore edildi ve burada sağlıkla ilgili şu anda içeride de görebileceğiniz gibi geçmişte toplumu eğitecek materyallerin olduğu küçük bir müze şeklinde de bir sergimiz var. Aynı zamanda burada hem sağlık sunumunun hem de sağlıkta neler yapılacağını topluma anlatılacağı böyle tarihi bir meydanda olan bu yerde inşallah toplumumuza bunları anlatacağız” diye konuştu.

İstanbul Sağlık Müzesi'nde bir hekim vasıtasıyla bir sağlık hizmeti sunulmaya başlandığını aktaran Memişoğlu, “Esas amacımız şu; Bu tür sağlıkla ilgili sanatsal faaliyetlerinde burada sergisini yapmak, ilk defa da sağ olsunlar Organ Vakfı sayesinde güzel bir yarışma yapılmış ve karikatüristlerin duygularını çok iyi yansıttıkları dünyada da belli bir yere geldiğimiz organ nakli konusunun işlendiği bir sergimiz bu. Bu sergide 55 tane eser sergileniyor. Bu eserlerin her birine baktığınız zaman bir organın ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu görüyorsunuz. Bizler Türkiye olarak sağlıkta çok büyük bir değişimi ve gelişimin sürecini yaşadık. Organ nakli konusunda da gerçekten son 7-8 senedir Türkiye çok iyi yerlere gelmiş durumda” şeklinde konuştu.