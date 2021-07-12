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Organik içecek yaz etkinliklerine başlıyor

Organik gazlı içecek Organics by Red Bull, havaların ısınmasıyla etkinlik serisine başlıyor.


Tüm yıla yayılacak olan ve katılımcıların hem Organics by Red Bull lezzetleriyle tanışacağı, hem de içlerindeki doğal yetenekleri keşfedeceği etkinliklerinden ilk ikisi 18 Temmuz'da Bodrum'da ve 20 Temmuz'da Marmaris'te gerçekleşecek. Bu etkinliklerde katılımcıları Evrencan Gündüz'ün akustik performansı, Sebahat Karcı'nın renkli ve organik el işi tasarımı ve miksoloji atölyesi ile gün boyu farklı deneyimler bekliyor.


Yapılan duyuruya göre 10- 15 Temmuz tarihleri arasında, seslerini en doğal halleriyle şarkı söylediği anı hikayesinde #yetenekdoğasındavar ve @organicsbyredbulltur etiketiyle paylaşan bir kişi, 18 Temmuz'da Bodrum'da gerçekleşecek Organics by Red Bull Sessions serisinin ilk etkinliğine bir arkadaşıyla birlikte katılma şansı yakalayacak.

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