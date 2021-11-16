İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

‘Organik Pazar' tüketicilerle buluşmaya başladı

Akbatı AVM, Nisa Organik iş birliği ile kasım ayı boyunca her cumartesi Feriköy Organik Pazarı’nı tüketicilerle buluşturuyor.

Akbatı AVM, Nisa Organik iş birliği ile kasım ayı boyunca her cumartesi Feriköy Organik Pazarı'nı tüketicilerle buluşturuyor. Kasım ayı boyunca her cumartesi kurulacak pazarda katkısız üretilen sertifikalı organik ürünlere, taze mevsim sebzelerine ulaşmak mümkün.



Akbatı AVM, misafirlerini yeni bir durak noktası ile buluşturuyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek amacıyla Nisa Organik iş birliği ile Feriköy Organik Pazarı'nı AVM misafirlerine yakınlaştırarak sağlıklı ve temiz beslenmelerine yardımcı oluyor.



Kasım ayı boyunca her cumartesi günü AVM'nin zemin katında saat 10.00-20.00 arasında açık olacak olan pazarda, üreticilerin elinden katkısız, organik, sertifikalı ürünlere ulaşmak mümkün olacak. AVM, kurulan bu organik pazarla, temiz ve sağlıklı sofralara erişimi destekliyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.