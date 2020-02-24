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“Organik Tıbbi ve Aromatik Bitki” eğitimine yoğun ilgi

2020 yılını “Tarım Yılı” ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, tarımın bilimsel yöntemlerle yapılabilmesine yönelik olarak başlattığı eğitim programını sürdürüyor.


Hafta sonu gerçekleştirilen “Organik Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” konulu uygulamalı eğitim yoğun bir katılımla gerçekleşti. Büyükçekmece Belediyesi Tarım Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nce elverişli tarım alanlarının daha verimli kullanılması, çiftçilerin geleneksel tarım yöntemleri yerine bilimsel tarıma yönlendirilmesi, tarım yoluyla gelir etmek isteyenlere imkan oluşturmak amacıyla başlatılan eğitimlere ilgi yoğun oluyor.



Eğitimler 5 hafta sürecek


5 hafta boyunca haftada 3 gün olarak ücretsiz verilen eğitim programı kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Sağlam eşliğinde uygulamalı eğitim verildi. Kursiyerlere lavanta, kekik, ada çayı, nane, civanperçemi bitkilerin özellikleri ve yetiştirilmesine yönelik olarak bilgiler verildi.

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