İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz adliyeye sevk edildi

Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


İstanbul polisi, 1990'lı yılların sonunda işlenen birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı parmağı olan ve ‘çete soruşturması' kapsamında uzun süredir aranan çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ı dün gece düzenlediği operasyonla yakalamıştı. Büyükçekmece'de saklandığı villada beraberindeki 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Korkmaz, geceyi emniyette geçirdi.


Korkmaz emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.