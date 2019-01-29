Organize suç örgütü üyesine operasyon: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cem T. liderliğindeki organize suç örgütün çaresiz kadınları ağlarına düşürüp zorla senet imzalattırdığını ve senetleri ödeyemeyen kadınları fuhuşa sürüklediklerini tespit etti. Uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul, Kayseri ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, haklarında gözaltı kararı bulunan çete lideri Cem T. ile birlikte 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan zanlıların araçlarında ve barındıkları adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait mermiler, 12 senet, 7 boş senet, kadınların isim listesinin yer aldığı ajanda, 3 adet çetele ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların, İstanbul Organze Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildiği ve sorguya alındığı öğrenildi. Cem T. liderliğindeki suç örgütünün, suç işlemek için hedef kitlesini kadınlardan seçtiği ve maddi durumu iyi olmayan kadınlara para verip yüksek miktarlarda senet imzalattıkları, borçlarını ödeyemeyen kadınlara yönelik darp ve çok ağır eziyetler yaptıkları ve aralarındaki bazı kadınları fuhşa sürüklendikleri de iddia edildi.

Çetenin hedef aldığı kadınların suç duyurusunda bulunmaktan çekindikleri de öğrenildi.