Orhan Gorbon: "Bosphorus Cup, Türkiye'nin dünya markasıdır"

kez düzenlenecek Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, Bosphorus Cup'ın Türkiye'nin uluslararası sahnedeki markası olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarında biri olan Bosphorus Cup, 22-25 Eylül tarihlerinde 21. kez İstanbul'da düzenlenecek. Tüm dünyadan yelkencilerin merakla beklediği yelken organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup öncesi kurucu Orhan Gorbon, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Organizasyonu 21. kez 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla düzenlediklerini belirten Gorbon, Bosphorus Cup'ın ‘Türkiye'nin markası' olduğunu belirtti.

"Dünyanın takip ettiği yelken yarışı"

‘Türkiye'nin yurt dışına ihraç ettiği spor markası Bosphorus Cup'ı oluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Orhan Gorbon, "Bosphorus Cup markamıza çok değer veriyoruz. Bosphorus Cup'ı bugün bulunduğu noktaya getirebilmek için çok emek verdik ve bunu başardık. Bosphorus Cup, Türkiye'nin markasıdır. Yurt dışındaki tüm yelkenciler de bu markayı tanıyor, biliyor. 'Türkiye'nin spor neden bir markası yok?' diyenlere yelkende bir marka verdik. Bu konuda büyük gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Etkinlik ihraç ediyoruz"

Bosphorus Cup'ın tamamen Türk yapımı bir etkinlik olduğunu ifade eden Gorbon, "Türkiye'de her zaman yurt dışındaki organizasyonları getirme hedefi var. Formula 1 örneği gibi yabancılar, Türkiye'ye etkinlik satıyorlar, daha sonra gidiyorlar. Ama Bosphorus Cup olarak biz etkinlik ihraç ediyoruz. 21 yıldır, tüm dünyanın takip ettiği bir yelken yarışına sahibiz. Biz etkinlik getirmek yerine kendimiz Türkiye için bir marka oluşturduk" açıklamasını yaptı.