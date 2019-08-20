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Orhan Tüleylioğlu'dan ‘Dünyanın Kitapları'

Orhan Tüleylioğlu’nun unutulmaz izler bırakan yazarların anekdotlarını anlattığı ‘Dünyanın Kitapları’ raflardaki yerini aldı.

Orhan Tüleylioğlu'nun unutulmaz izler bırakan yazarların anekdotlarını anlattığı ‘Dünyanın Kitapları' raflardaki yerini aldı.


Orhan Tüleylioğlu'nun farklı zamanlardan ve coğrafyalardan onlarca yazarı, sanatçıyı ve filozofu bilinmeyen yönleriyle bir araya getirdiği ‘Dünyanın Kitapları' adlı kitabı Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Orhan Tüleylioğlu, unutulmaz izler bırakmış bu isimleri oldukları kişi yapmış anekdotları anlatırken okuru durup düşünmeye, ilham almaya, en çok da ‘tutkuyla okumaya' devam etmeye davet ediyor.


Borges'ten Yaşar Kemal'e, Susan Sontag'dan Gandhi'ye, Le Guin'den Sabahattin Ali'ye, hayatımıza dokunmuş tüm bu isimlerin az bilinen yönlerini keşfetmek, yaşadıkları zorluklardan, başarılarından ve inatlarından ilhamla bugüne bakmak için...

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