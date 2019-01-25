Orhan Veli Tesisleri Büyükçekmecelilerin ikinci evi oldu

Hasan Akgün'ün Büyükçekmece'ye kazandırdığı en önemli sosyal yatırımlardan biri olan ve 2018 yılında Kordonboyu'nda hizmete giren Orhan Veli Sosyal Tesisleri Büyükçekmecelilerin ikinci evi oldu.

Günün her saatinde dolup taşan tesis, 7'den 70'e adeta tüm Büyükçekmecelilerin ikinci evi oldu. Sahil şeridinde bulunan eski binanın tamamının yenilenmesiyle ortaya çıkan ve çocuk oyun alanlarından modern restorana, okuma alanından kıraathaneye kadar sayısız hizmet sağlayan tesise vatandaşların ilgisi çok yoğun oldu. Tesis sadece Büyükçekmecelilerden değil İstanbul'un dört bir yanından yoğun ilgi görüyor.

Sağladığı imkanlar vatandaşları cezbediyor

Kordonboyu'nda eski adıyla "eğlence merkezi" olarak bilinen iş yerlerinin Büyükçekmece Belediyesince restore edilmesinin ardından ilçe yeni sosyal tesisine kavuşmuş oldu. Orhan Veli Sosyal Tesisleri bugüne kadar Büyükçekmece'de hayata geçirilen en fazla sosyal imkana ve çeşitliliğe sahip tesis oldu. Tesise ilginin beklenenden yoğun olması ve ilçe dışından da çok sayıda vatandaşın ziyaret etmesi sayesinde Orhan Veli Sosyal Tesisleri'nin ünü İstanbul'a yayılıyor. Ayrıca tesisi ziyaret eden vatandaşlar, uygun fiyatlarla karşılaştıkları için memnuniyetlerini de her fırsatta belirtiyor.

Sosyal belediyecilik alanında önemli hizmetlere imza atılıyor

370 metrekarelik restaurant, 510 metrekarelik kafe, 210 metrekarelik bar, 190 metrekarelik Taksim Kıraathanesi, 200 metrekarelik fitness salonu, soyunma odaları, mescit, kadın ve erkek kuaförü, çocuk oyun alanları, geniş bir bahçe, süs havuzu, 662 metrekarelik dört dükkan ve daha pek çok farklı özelliği bünyesinde barındıran Orhan Veli Sosyal Tesisleri, sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atan Başkan Akgün'ün en prestijli sosyal yatırımlarından biri olarak kabul ediliyor.

"Kaliteli sosyal imkanlar sağlamak en büyük görevim"

Büyükçekmece'nin pek çok yönden olduğu gibi, sosyal imkanlar açısından da Türkiye'nin en iyi ilçelerinden olmasını sağlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “İlgi o kadar yoğun ki tesis hizmete girer girmez, İstanbul'un farklı noktalarından çok sayıda vatandaşımız gelmeye başladı. Büyükçekmece mükemmel doğası ile çok özel bir ilçe. Kordonboyu ve denizi sayesinde yıllardır İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri. Orhan Veli Sosyal Tesisleri'de ilçemizin bu önemli konumuna değer katan en önemli sosyal yatırımlardan biridir. Tüm vatandaşlarımızı, Büyükçekmece Kordonboyu'nda bulunan Orhan Veli Sosyal Tesislerinin sunduğu ayrıcalıkları yaşamaya bekliyoruz” şeklinde konuştu.