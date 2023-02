"Orhangazi" ve "Osmangazi" feribotları yardım için Hatay'a yola çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplam 2 bin 400 yolcu kapasiteli Orhangazi ve Osmangazi isimli 2 feribotu, konaklama ve gerekli görüldüğü hallerde vatandaşların tahliyesinde kullanılmak üzere Hatay İskenderun'a gönderildi.

Yenikapı İDO İskelesi'nde bulunan İBB'nin toplam 2 bin 400 yolcu kapasiteli Orhangazi ve Osmangazi isimli 2 feribotuna akşam saatlerine yardım malzemesi yüklendi. Önceliği afet bölgesindeki vatandaşlara konaklama hizmeti sunmak olan toplam 2 bin 400 kişi kapasiteli feribotlar, gerekli hallerde tahliye için de kullanılabilecek. Bin 200 kişi kapasiteli Orhangazi isimli feribotta yaşam ve barınma alanı bulunuyor. Orhangazi de duş ve tuvaletlerin yanı sıra sıcak yemek hizmeti için bir mutfak, revir ve psikolojik danışma odaları, afetten etkilenen çocuklar için oyun alanları da yer alıyor. Feribotlarda doktor ve kreş öğretmenlerinin de afetzedelere destek olacağı öğrenildi.

"AFAD'ın koordinasyonunda tüm imkanlarımızı Hatay'a yönlendirdik"

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “Şu anda 2 bin 800'ün üzerinde personelimiz ve 760 araç deprem bölgesinde görev yapıyor. AFAD'ın koordinasyonunda tüm imkanlarımızı Hatay'a yönlendirdik. Hatay'da 9 bin metrekarelik bir lojistik üs oluşturduk. Daha sonra Samandağ, İskenderun gibi ilçelerde de yardım merkezleri kurduk. Şu ana kadar 460'dan fazla insanımızı göçük altından sağ olarak kurtardık. Tüm bu süreçleri AKOM'dan koordine ediyoruz. Hatay'daki tüm belediyeler, muhtarlar ve STK'larla işbirliği halinde çalışıyoruz. Her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde donattığımız gemilerimizde bin 200'er kişiyi misafir edeceğiz. O kadar ince detaya kadar düşündük ki gemilerimizde kreşe, revire ve sağlık ünitelerine kadar her şeyi düşündük” dedi.

Feribottaki çalışmalar hakkında bilgi veren Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş ise, “Osmangazi ve Orhangazi isimli 2 gemi gidecek. İBB mülkiyetindeki 2 gemi bunlar. Atıl pozisyondaydı biz onları yaşadığımız felaketten sonra hızlıca yaşam alanlarına dönüştürdük, şu an hala çalışmalar devam ediyor. 2 gemi birden kalkacak. Bir tanesi yaşam ünitelerini içinde barındıran, duşlar, mutfak, sosyal alanlar, uyku alanları gibi yaşam alanlarını içinde barındıran revir. Psikolojik hizmet alabileceği insanların bir takım alanlarda kurduk. Diğer gemi daha çok yük ve transfer maksatlı kullanılacak çünkü bölgedeki ihtiyaçlarda insanların transferinde özellikle kara yolunda sorun yaşandığı için deniz yoluyla da alternatif oluşturmak adına buradaki gemilerimizi hazır ettik. 1 tanesi sosyal yaşam öbürü transfer ağırlıklı kullanılmak üzere. Revir kurduk, tabi burada ameliyat bazlı, cerrahi müdahaleler değil daha ufak müdahale edebileceğimiz çünkü gemide sağlık konusunda da bir takım ruhsat alınması gerekiyor. Bir revirin içinde olduğu, psikolojik desteği verebileceğimiz İBB'nin sağlık hizmetleri o bölümü organize ediyor. Sosyal hizmetler çocuk rehabilitasyonlarına yönelik alanlar içerde öğretmenlerimizin olduğu, hem yetişkin hem çocuklara yönelik biraz daha hayatın içine geri dönmeleriyle ilgili vakit geçirebilecekleri uygun alanları hazırladık. Kış şartlarında yağmurdan, kardan depremzedeleri koruyabilmek için elimizdeki aracı dönüştürerek alternatif yapmaya çalıştık. Kaybedecek 1 dakikamız bile yok, o yüzden son sürat bütün ekiplerimizle bütün İBB ailesi burada şu anda. Herkes üzerine düşeni yapıyor" diye konuştu.

İki feribotun, yaklaşık 30 saat sürecek yolculuğun sonunda Hatay İskenderun'a varması bekleniyor.