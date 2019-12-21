Orkestra ?efi olan belediye ba?kan? heyecanlan?nca renkli g?r?nt?ler olu?tu

Kartal'da Gen?lik Senfoni Orkestras? a??l?? konserinde sahne ald?. Orkestraya bir ara ?eflik yapan Belediye Ba?kan? G?khan Y?ksel heyecanlan?p tempoyu ?a??r?nca renkli anlar ya?and?. Salondakiler de ?nce g?l?msedi, ard?ndan alk??larla destek verince Ba?kan Y?ksel orkestray? y?netti.

A??ld??? g?nden bu yana ulusal ve uluslararas? ba?ar?lar?yla ad?ndan s?z ettiren Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nin b?nyesine yeni kazand?rd??? Gen?lik Senfoni Orkestras?, a??l?? konserini verdi. Kartal Belediyesi B?lent Ecevit K?lt?r Merkezinde a??l?? konseri ad?yla ger?ekle?tirilen programda sahne alan orkestra, T?rk bestecilerine ait eserler ve d?zenlemelerin melodileri e?li?inde, dinleyicilere Anadolu ezgilerinden bir se?ki sundu.

Hakan ?ensoy'un ?efli?inde solistler; Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Genel Sanat Y?netmeni Piyanist Cana G?rmen ve keman virt??z? Cihat A?k?n'?n yer ald??? konserde Nevit Kodall?, Mozart ve Vivaldi'nin eserleri, dinleyenleri b?y?l? bir klasik m?zik yolculu?una ??kard?. Konserde ayr?ca Sanat Akademisi ??renci Orkestras? ve Korosu ile uluslararas? ?d?ll? Perk?syon Grubu da sahne alarak kat?l?mc?lara m?zik ??leni ya?att?.

?ef Hakan ?ensoy y?netimindeki orkestra, "Sar? gelin", "Telli Turna", "Ayr?l?k", "Uzun ince bir yolday?m", "Memleketim" adl? ?ark?lar?n da aralar?nda oldu?u ?zel bir repertuvar? yorumlad?. 107 ki?iden olu?an orkestran?n sahne ald??? konsere, vatanda?lar yo?un ilgi g?sterdi. Ba?kan G?khan Y?ksel de konserde orkestran?n ?efli?ini ?stlendi. Ba?kan G?khan Y?ksel, bir an heyecanlan?p tempoyu ka??r?nca salonda renkli anlar olu?tu. Seyirciler ?nce g?l?msedi ard?ndan alk??larla Ba?kan Y?ksel'e destek verdi.

Kartal Belediyesi Gen?lik Senfoni Orkestras? a??l?? konserine, Kartal Belediye Ba?kan? G?khan Y?ksel, Cumhuriyet Halk Partisi ?l?e ba?kan? Muammer ?elebi, Kartal Belediyesi Meclis ?yeleri, Kartal Belediye Ba?kan Yard?mc?lar?, Kartal Belediyesi birim m?d?rleri, Kartal Belediyesi ?al??anlar? ve ?ok say?da Kartall? vatanda? kat?ld?.

Sanat?n ?????nda art? de?er kazanacak bir Kartal i?in Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nin ?al??malar?n?n olduk?a ?nemli oldu?una vurgu yapan Kartal Belediye Ba?kan? G?khan Y?ksel, ?Bundan 3 y?l ?nce bir ?nceki belediye ba?kan?m?z ile temellerini att???m?z Sanat Akademisi ??rencilerimiz, hocalar?m?zla kurdu?umuz senfoni orkestras?n?n sunumunu ya?ayaca??z o y?zden bug?n heyecanl?y?z. ??erisinde yeni arkada?lar var ama sanat akademisinden mezun olan arkada?lar da var o y?zden Kartal'da m?zik ile ilgilenen sanatla ilgilenen ??rencilerimizin de i?inde bulundu?u g?zel bir senfoni orkestras? kurduk. Bu konuda iddial?y?z. Kartal'da sanat, k?lt?r y?ksek sesle kendini hissettirmeye devam edecek, bug?n de bunun izini g?rece?iz. Sa?lam temellerle ba?lad? bu i?, birka? y?l sadece Kartall? gen?lerden olu?an gen?lik orkestras?n?n temellerini atm?? olaca??z? ?eklinde konu?tu.

Kartal Belediyesinin k?lt?rel sorumlulu?unu yerine getirdi?ini ifade eden orkestra ?efi Hakan ?ensoy, ?Bu ak?am ?ok ?nemli bir konsere tan?k olacak B?lent Ecevit K?lt?r Merkezi, Kartal Belediyesi k?lt?rel sorumlulu?unu yerine getirerek, y?llar boyu hat?rlanacak bir hizmete imza att?. Gen?lik senfoni orkestras? ilk kez Kartall?lar ile bulu?uyor. Gen?lerden olu?an bu orkestra uzun ?m?rl? olacak eminim, Belediye Ba?kan?m?z?n ?nemli icraatlar?ndan biri olarak hat?rlanacakt?r. Bu gece ?lkemizin ?zlemini duydu?u ?ok seslili?i sahnede icra ederek seyircilerimizi tatmin etmeye ?al??t?k? diye konu?tu.