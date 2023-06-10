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Orkun Kökçü, Benfica'da

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Hollanda Ligi’nde Feyenoord’da forma giyen orta saha oyuncusu Orkun Kökçü’yü kadrosuna kattı.

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Hollanda Ligi'nde Feyenoord'da forma giyen orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı.


Hollanda Eredivisie Ligi'nde Feyenoord'un kaptanı 22 yaşındaki milli oyuncu Orkun Kökçü, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica ile anlaştı. Portekiz temsilcisi transferi sosyal medya hesabından ay-yıldızlı oyuncunun fotoğrafını paylaşarak, “Hoş geldin” dedi.


Orkun Kökçü, bu sezon Feyenoord ile 46 maça çıkarken 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncu, Feyenoord ile bu sezon Hollanda şampiyonluğu ve Hollanda Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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