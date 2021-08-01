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Orman Genel Müdürlüğü'nden farkındalık paylaşımı

Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından #SebepOlma etiketiyle yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından #SebepOlma etiketiyle yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Paylaşımda “Ormanda ateş yakma, çöp ve izmarit atma! Pişman olacağın davranışlarla yangına #SebepOlma” ifadelerine yer verildi.


Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına farkındalık oluşturmak amacıyla resmi sosyal medya hesabından #SebepOlma etiketiyle bir paylaşım yaptı.


Paylaşımın açıklama kısmında “Ormanda ateş yakma, çöp ve izmarit atma! Pişman olacağın davranışlarla yangına #SebepOlma. Lütfen destek ol, bu çağrı daha fazla insana ulaşsın” ifadelerine yer verildi.


Paylaşım kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.

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