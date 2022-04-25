Ormanda silahla ateş edenler dronla yakalandı, polis cezayı kesti

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havaların ısınması ile birlikte ormanlara yönelik sabotaj eylemlerine karşı tedbirlerini artırdı. İlçe genelindeki ormanlık alanlarda uygulamalarını sıklaştıran emniyet güçleri, karadan ve dron ile havadan devriye görevi yaptı. Oluşabilecek herhangi bir sabotajı engellemeye yönelik yürütülen çalışmalarda, dün ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesinde bulunan Aydos Ormanlarında gerçekleştirilen dron ile hava devriyesinde kalabalık bir grubun içerisinde bulunan iki şüphelinin ormanda etrafa rastgele ateş ettiği tespit edildi. Polis tarafından yapılan çalışmalarda havaya ateş eden G.S. ve yaşı 18'den küçük F.S isimli 2 şüpheli, ateş açtıkları kurusıkı tabancalar ile birlikte anında yakalandı. Ormanda ateş ederken yakalanan her iki şüpheliye toplam 4 bin 712 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan ormanlık alanlarda sabotaj eylemlerine yönelik dron ile yapılan denetimler polis dronuna da yansıdı. Havadan elde edilen görüntülerde ormanda rast gele ateş eden iki kişi ve yanlarındaki kalabalık grup görünüyor. Havadan dron ile tespit edilen şüpheliler, kara devriyesi yapan polis ekiplerince yakalandıkları görülüyor.