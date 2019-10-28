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Ormanlık alanda öğrenciler arasında bıçaklı kavga

Bakırköy’de bulunan ormanlık alanda öğrenciler arasında kavga çıktı.

Bakırköy'de bulunan ormanlık alanda öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavga da öğrenciler çeşitli yerlerinden bıçaklanırken orman içerisine ambulansla giremeyen sağlık ekipleri yaralılara koşarak ulaştı.


Edinilen bilgilere göre, Bakırköy Basınköy Mahallesi Atatürk Ormanı içerisinde öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada iki öğrenci çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulansla ormanın içine giremeyince yaralılara ulaşmak için koşarak gitti. 3 yerinden bıçak darbesi alan Eren B. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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