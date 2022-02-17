Örnek Mahallesi halkı da harekete geçti: “Farklı bir mahalle mümkün” dedi

Ataşehir Belediyesi'nin Fetih Mahallesinde başlattığı “Farklı Bir Mahalle Mümkün” projesi büyüyor. İklim değişikliğine dikkat çekmeyi ve beraberlik bilincini artırmayı hedefleyen proje, Örnek Mahallesi'nde de hayata geçirildi.

Ülke genelinde başlatılan “Sıfır Atık” çalışmaları kapsamında Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün sürdürdüğü projeyle; sıfır atık bilinciyle çevresel kazanımların sağlandığı, iklim dostu, sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı özümsemiş mahalleler oluşturulması amaçlanıyor.

Projenin çalışmaları hakkında Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde yapılan bilgilendirme ve sunum toplantısına; Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanları, Çevre Gönüllüsü Kadınlar ve Örnek Mahalle Muhtarı Sinan Emrah Yıldırım katıldı.

Proje hakkında açıklamada bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Kaynakları hızla tükenen dünyamızı kurtarabilmek için var olan tüketim alışkanlarımızı azaltmalı ve değiştirmeliyiz. Yerel yönetimlere bu konuda önemli sorumluluklar düşüyor. Ataşehir Belediyesi olarak sürdürülebilirlik ilkesiyle ilçemizde sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bununla birlikte Ataşehir'de sera gazı envanterinin azaltılması ve iklim eylem planlarının oluşturulması için paydaşlarımızla birlikte çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Paris İklim Antlaşması'nın yeni hedefleri doğrultusunda 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını yüzde 40 azaltmayı hedefliyoruz. Örnek Mahallemizde projemizin başarılı sonuçlar vereceğine inanıyorum. Çevre gönüllülerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Projeye destek veren Örnek Mahallesi sakini Şenay Günaydın ise, “Çevre bizim geleceğimiz, çevre bizim var oluş sebebimiz. Çevremizi ne kadar çok koruyabilirsek çocuklarımıza, torunlarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Onun için elimizden geldiğince korumalı ve yeşile daha çok saygı duymalıyız. Bu projenin içinde olduğum için çok mutluyum, mahallemiz adına çok güzel işler yapmak istiyoruz” diye konuştu.