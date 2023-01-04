Orta gelirliye kademeli konut kredisi

Kampanya 16 Ocak'ta başlayacak” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası'nın detaylarını Ankara'da düzenlenen toplantıda açıkladı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTO Meclis üyesi ve Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “TOKİ tarafından hayata geçirilen ve çok yoğun başvuru yapılan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin ardından, orta gelir grubunun konuta erişimini kolaylaştırmaya yönelik olarak hazırlanan yeni konut finansman modeliyle “Yeni Evim” kampanyasında detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın eş güdümlü olarak yürüttüğü projede, 3 ayrı bölgede, gelir ile uyumlu, 0.69'dan başlayan oranlarda kredi imkanları tanınıyor” dedi.

3 farklı bölge belirlendi

Yeni Evim kampanyasında bölgeler belirlendiğini ifade eden Özelmacıklı, “İstanbul 1'inci Bölge olarak ayrı tutuldu. Burada kredi üst limiti 5 milyon ile sınırlandırıldı. 2'nci Bölge de ise Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla illeri kapsama alındı ve bu illerde üst limit 3 milyon olarak belirlendi. Diğer iller ise 2 milyon üst limit ile sıfır konutlar kapsamında kredi imkanı sağlanmış olacak. Peşinatın yüzde 10 olarak belirlendiği, 5 yıl satmama şartı, 15 yıla varan vade imkanı ile uzun vade ile konuta erişimin kolaylaşacak. Özellikle bu kredilerde 3. Bölge dışında kişinin gerek kendisinin gerekse de eşi adına konutunun olmaması ve son bir yıl içinde konut satışı da yapmamış olması önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Kredilerde ödemeler gelirin yüzde 40'ını aşmayacak. Konutların tavan fiyatları ise daha sonra açıklanacak. Gene 1'inci Bölge ve 2'nci Bölgeler için en az bir yıldır ikamet şartı aranacak” şeklinde konuştu.

“Yıllara göre ödeme tutarları değişecek”

Kredi kullanacak orta gelirliler için gelir sınırlarının da bölgelere göre belirlendiğini aktaran Özelmacıklı, “Gelirler 1'inci Bölgede 80 bin, 2'nci Bölgede 65 bin 3'üncü Bölgede ise 45 bin TL olarak sınırlandırıldı. 1 milyon TL'lik bir kredi çekildiğinde, ödemeler ilk yılda 4 bin 410 TL, 2'nci yılda 5 bin 400 TL, 3'üncü yılda 6 bin 480 TL, 4'üncü yılda 10 bin 315 TL ve 5'inci yıl ve sonrasında 12 bin 697 TL olarak geri ödeme planı çerçevesinde yapılacak. Buna göre 1 milyon TL için 15 yılda geri ödeme toplam tutarı yaklaşık 2 milyon TL olacak” diye konuştu.

BDDK konut kredi hacmi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından konut kredilerine ilişkin 2022 Haziran ayında alınan kararlar sonrasında kredili satışların önemli ölçüde gerilediğini de ifade eden Özelmacıklı, “Yapılan düzenlemede 1'inci ve 2'nci el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaşmış, 10 milyon TL üzeri konutlar için kredi imkanı kapatılmış ve konut kredisine erişim neredeyse imkansız hale gelmişti. İnşaat maliyetlerindeki artışlarda konuta erişimi zorlaşmıştı. Yeni kampanya ile 23 Aralık tarihi itibarı ile 358 milyar 709 milyon seviyesine ulaşan konut kredi hacminde önemli bir yükselme de olacaktır” dedi.