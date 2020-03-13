Ortak alanlara temizlik kalkanı

Fabrika, okul, liman, AVM'lerin yanı sıra ATM'lerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ortak kullanım alanının temizlik hizmetinden sorumlu olan şirket, periyodik uygulama sıklığını artırdı.

Entegre tesis yönetimi sektörünün önemli şirketi Tepe Servis ve Yönetim, ortak kullanım alanlarına yönelik temizlik hizmetinin sıklığını artırdı. Fabrika, okul, liman, AVM'lerin yanı sıra ATM'lerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ortak kullanım alanına yönelik temizlik hizmeti sunan şirket, hızlı ve güvenilir çözüm önerileriyle toplum sağlığının korunmasına destek sağlamayı amaçlıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, sektörün öncü isimleri arasında yer aldıklarını, elde ettikleri bu konumun birçok sorumluluğu da beraberinde getirdiğini vurguladı. Bu kapsamda tüm hizmetlerini büyük bir titizlikle yürüttüklerini vurgulayan Çakmakcı, "9 bin çalışanımızla; fabrika, okul, liman, AVM'lerin yanı sıra ATM'lerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ortak kullanım alanına yönelik hizmet sunuyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanında bulunan AVM ile ATM noktalarının da yer alan ortak alanlara yönelik hizmetlerimizin periyodik uygulama sıklığını artırdık." dedi.

"AVM'lerdeki temizlik periyotları ve uygulamalar son derece önemli"

AVM'lerin çekim merkezi olması nedeniyle sunulan hizmet noktasında en çok dikkat edilmesi gereken alanlar arasında yer aldığını söyleyen Çakmakcı, "AVM'ler çok büyük metrekarelere sahip olduğundan; buradaki temizlik periyotları ve uygulamalar son derece önemli. Buradaki uygulamalar alanların özelliğine göre değişiyor. Örneğin food court alanı (yemek masası, sandalye ve zemin yüzeyler) ile WC alanları, asla taviz ve hata kabul etmeyen alanlar. Bu alanlarda kullanılan makine/ekipman, tekstil ürünleri ve kimyasal ürünler birbirinden farklı. Çapraz bulaşma olarak tanımladığımız durumlara izin verilmemesi için, uygulama yapan personelden depolama alanına, hijyen noktalarından ömrünü tamamlamış ürünlerin imhasına kadar ayrı süreçler izleniyor." açıklamasını yaptı.

Nanoteknolojik ürünlerle 30 gün süreye kadar koruma

AVM temizliğinde; hem uygulama yapılan yüzeyde kir birikimini engellemeye hem de yüzeyin bakımına ve ömrünü uzatmaya yönelik ürünlerin kullanıldığını anlatan Çakmakcı, "AVM'ler, hata affetmeyecek çok riskli hastane alanları ile ilaç, gıda üretim tesislerinde, okul, site, sosyal tesis gibi alanlarda temizlik hizmeti profesyonelleri tercih ediliyor." dedi.

Çakmakcı, nanoteknolojik temizlik ürünleri kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaştığını söyleyen Çakmakcı, bu ürünlerin, 30 gün süreyle koruma sağladığına vurguladı.

"ATM'ler ortak kullanım alanları açısından son derece önemli noktalar"

Çakmakcı, "ATM'ler ortak kullanım alanları açısından son derece önemli noktalar, her gün çok sayıda kişi burada işlem yapıyor. Her türlü hava koşullarına, bölgesel faktörlere karşın Türkiye'de ve KKTC'de yer alan 15 bini aşkın ATM'ye hizmet sunuyoruz. Biz de bu noktalarda ayda 70 bine yakım silim işlemi gerçekleştiriyoruz. Dezenfektan etkili, çevreye ve insan sağlığına duyarlı kimyasal ürünlerle temizlediğimiz bu alanlardaki hizmet frekansımızı da artırdık." dedi.