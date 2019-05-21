Ortak çalışma alanları ile verimlilik yüzde 84'de çıkıyor

2015 ve 2018 yılları arasında yapılan araştırma sonuçlarına göre, ortak çalışma alanlarını tercih eden profesyonellerin çalışma performansları yüzde 84'e kadar artabiliyor.

Ortak çalışma alanlarına olan ilgi dünya genelinde artış trendinde. Ofis konforu ve donanımına sahip esnek çalışma alanları sunan ortak çalışma alanları, startup'ların ve freelance çalışanların tercihi haline geldi. Dünyanın en büyük emlak şirketlerinden JLL'in yayınladığı araştırma sonuçlarına göre, 2017 yılı itibariyle dünya genelinde 1,2 milyondan fazla kişi co-working modeliyle çalışıyor. Bu büyümenin ardında yatan sebeplerin başlıcaları ise verimlilik artışı, yeni profesyonellerle tanışma fırsatı sunan networking olanakları ve maliyet avantajları.

Co-working alanlarının önemli bir özelliği herkesin çalışmak için bu ortamda bulunuyor olması. İşlerine odaklanmış diğer profesyonellerle çevrili bir ortamda çalışmak, evde tek başına çalışmaya kıyasla çok daha fazla motivasyon artışı ve üretkenlik sağlıyor. 2015 ve 2018 yıllarında yapılan araştırmalara göre, co-working çalışma alanlarını tercih eden kişiler performanslarında yüzde 84'e kadar artış kaydediyorlar.

Bu alanda faaliyet gösteren Servcorp'un Türkiye Direktörü Damla Özgönül, “Üyelerimiz, dünya genelindeki tüm ofislerimizden hizmet alan, 45 binden fazla işletmenin yer aldığı network'ün de bir üyesi olurlar. Bu network, üyelerimize küresel bağlar kurma, diğer profesyoneller ile tanışma ve yeni müşteriler edinme fırsatlarının kapılarını sonuna kadar açar.” değerlendirmesini yaptı.