Oruç tutarken dikkat

Fevzi Özgönül, Ramazan ayında sağlıklı ve doğru beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Dr. Fevzi Özgönül, “11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutanların yeme saatleri değişir. Büyük bölümünü oruçlu geçireceğiniz bu uzun günlerde doğru beslenerek ve sağlıklı olanları seçerek sindirim sisteminizi güçlendirebilir, vücudunuzu dinlendirebilirsiniz. Ramazan ayını daha kolay geçirmek ve vücudunuzun iyileşmesi için bu mükemmel fırsatı kaçırmamak adına aşağıdaki tavsiyelere göz atın” dedi.

Dr. Özgönül, sahur yaparken tüketilmesi ve dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

“Oruç tutacaksanız mutlaka sahur yapın. Sahurda gün boyu tokluk sağlamak ve kan şekerinizi dengede tutmak için yavaş sindirilen ve besleyici gıdalardan yiyin. İşte sahur sofranızın olmazsa olmazları:

1-Yumurta: Yumurta anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağıdır. Özellikle haşlanmış yumurta uzun süre tokluk hissi verir, Yumurtanızı sebzeli veya peynirli omlet şeklinde de yiyebilirsiniz.

2- Süt: Sahurda içeceğiniz bir bardak süt sizi uzun süre tok tutar ve gün içinde kan şekerinizin dengede kalmasına yardımcı olur.

3- Fındık, Ceviz, Badem: Kuru yemişler bol posa içerdiğinden ve sağlıklı yağlardan zengin olduğundan sahurda sizi beslemek için harika bir seçenek. Ekmek yerine kavrulmamış kuru yemişlerden yemeye çalışın.

4-Kuru kayısı, kuru erik, kuru incir: Sahurda 1-2 adet kuru meyve yiyebilirsiniz tokluk sağlar olur ayrıca bu dönemde sık görülen kabızlık probleminin de engellenmesine yardımcı olur.

5-Yeşillikler: Bağırsak hareketlerimizin uzun süre devam etmesi için sahurda çiğ sebzeler ve yeşilliklere yer verin.

6-Mercimek köftesi: Sahurda unlu, patatesli yoğun karbonhidratlı yiyecekler yerine protein ve vitamin kaynağı mercimek köftesini tercih edin.

7-Tabii ki sahurda kahvaltı yapamam diyenler en iyi seçim hurma ve kuru yemişler. Çöl meyvesi olan hurma susamanızı engeller ve yüksek enerji kaynağıdır. Fındık, ceviz, bademle birlikte yiyin.

Sahurda bu besinlerden uzak durun:

1-Bal,reçel, pekmez: Şekerli besinler size ani doygunluk sağlayarak iyi beslenmenizi engeller, ertesi gün kan şekerinizin düşmesine neden olacağından sahur sofranızda yer almasın.

2-Tuzlu peynirler, zeytin, turşu: Çok fazla tuz içeren bu besinleri sahurda yemeyin gün içinde susamanıza neden olacaktır.

3-Salam, sucuk, sosis: İşlenmiş etlerden olan bu besinler sahur için oldukça ağır ve baharatlı besinlerdir aynı şekilde susamanıza da neden olacağından şarküteri ürünü etleri de sahurda yemeyin.

4- Poğaça, börek, pide: Midenizi şişirip kaliteli besinleri tüketmenize engel olur. Midenizi erken terk edeceğinden hamur işi ağırlıklı sahur yapmak ertesi gün çabuk acıkmanıza neden olur.

5-Aşırı yağlı yemekler ve kızartmalar: Gece uyumadan yiyip yatacağınızdan sabah uyandığınızda yanma ve ekşime gibi mide rahatsızlıklarına, hazımsızlık gibi sindirim problemlerine neden olur.”