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Örümcek Adam balmumu müzesinde yerini aldı

Örümcek Adam figürü balmumu müzesi Madame Tussauds’ta sergilenmeye başlandı.

Örümcek Adam figürü balmumu müzesi Madame Tussauds'ta sergilenmeye başlandı.


Marvel Comics tarafından 1962 yılında bir çizgi karakter olarak oluşturulan ve kısa sürede dünyanın en sevilen kurgusal süper kahramanlarından biri haline gelen Örümcek Adam (Spider-Man), 16 Mayıs Perşembe günü düzenlenen özel bir lansmanla Madame Tussauds İstanbul'daki yerini aldı. Rekreasyon uzmanı Musa Çinkılıç ve iple erişim sporcularının Spider-Man kostümleriyle Grand Pera Cercle d'Orient'in çatısından sarkarak, iplere bağlı olarak gerçekleştirecekleri gösteri de İstiklal Caddesi'nden geçenlere aksiyon dolu saatler yaşattı.


250 yıllık tarihe sahip dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, İstanbul'daki merkezinde yer alan figürlerine bir yenisini daha ekledi. 1962 yılında Marvel Comics tarafından bir çizgi karakter olarak oluşturulan Örümcek Adam (Spider-Man), Madame Tussauds İstanbul'da sergilenmeye başlandı.

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