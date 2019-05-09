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Örümcek Adam Viyana'dan İstanbul'a gelecek

Marvel Comics tarafından 1962 yılında bir çizgi karakter olarak ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın en sevilen kurgusal süper kahramanlarından biri haline gelen Örümcek Adam (Spider-Man), 16 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek törenle Madame Tussauds İstanbul’daki yerini alacak.

Marvel Comics tarafından 1962 yılında bir çizgi karakter olarak ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın en sevilen kurgusal süper kahramanlarından biri haline gelen Örümcek Adam (Spider-Man), 16 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek törenle Madame Tussauds İstanbul'daki yerini alacak.



Marvel Comics tarafından 1962 yılında bir çizgi karakter olarak ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın en sevilen kurgusal süper kahramanlarından biri haline gelen Örümcek Adam (Spider-Man), 16 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek törenle Madame Tussauds İstanbul'daki yerini alacak. İstanbul için Viyana'daki merkezden özel olarak getirilen Spider-Man, merkezin daimi figürleri arasındaki yerini alacak. Madame Tussauds İstanbul, Spider-Man tanıtımında özel bir de gösteri hazırlayacak.



Örümcek Adam (Spider-Man) kimdir?


Marvel Comics tarafından 1962 yılında bir çizgi karakter olarak ortaya çıkan Spider-Man, kısa sürede tüm dünyanın beğenisini kazanan kurgusal bir süper kahramandır. 2002 yılında aynı isimle beyaz perdeye de uyarlanmış ve bu başarı devam filmlerini de beraberinde getirmiştir.

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