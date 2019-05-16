Örümcek adamlar iplerle çatıdan sarktı; örümcek adam yeni evindeki yerini aldı

Spider-Man yeni evi Madame Tussauds İstanbul'da yerini aldı.

Marvel Comics tarafından 1962 yılında bir çizgi karakter olarak oluşturulan ve kısa sürede dünyanın en sevilen kurgusal süper kahramanlarından biri haline gelen Örümcek Adam (Spider-Man), 16 Mayıs Perşembe günü düzenlenen özel bir lansmanla Madame Tussauds İstanbul'daki yerini aldı. Rekreasyon uzmanı Musa Çinkılıç ve iple erişim sporcularının Spider-Man kostümleriyle Grand Pera Cercle d'Orient'in çatısından sarkarak, iplere bağlı olarak gerçekleştirecekleri gösteri de İstiklal Caddesi'nden geçenlere aksiyon dolu saatler yaşattı.

Taksim'deki İstiklal Caddesi'nden 12:00-14:00 saatleri arasında geçenler, Rekreasyon uzmanı Musa Çinkılıç ve iple erişim sporcularının Spider-Man kostümleriyle Grand Pera Cercle d'Orient'in çatısından sarkarak, iplere bağlı olarak gerçekleştirecekleri heyecan dolu gösteriyi de izleme fırsatı yakaladı. Tüm dünyada giderek popülerleşen dikey (vertical) dans ve iple erişimi uygulamalarının harmanlanacağı akrobasi şovu, izleyicilere keyifli bir deneyim yaşattı.