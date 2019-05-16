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Örümcek adamların İstiklal Caddesindeki gösterisi ilgiyle izlendi

Dünyaca ünlü kurgusal süper kahraman Örümcek Adam, İstiklal Caddesinde bir binanın tepesinden aşağı sarktı, caddeden geçenler gösteriyi büyük ilgiyle izledi.


Ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, İstanbul'daki merkezinde yer alan figürlerine bir yenisini daha ekledi. 1962 yılında ilk olarak bir çizgi karakter olarak tanıtılan, ilerleyen zamanlarda ise birçok sinema filmi ile beyazperde de kendini gösteren dünyaca ünlü kurgusal süper kahraman Örümcek Adam (Spider-Man), 16 Mayıs Perşembe günü düzenlenen özel bir lansmanla Madame Tussauds İstanbul'daki yerini aldı.


Rekreasyon uzmanı Musa Çinkılıç ve iple erişim sporcularının Spider-Man kostümleriyle saat 12.00-14.00 arasında Grand Pera Cercle d'Orient'in çatısından sarkarak, iplere bağlı olarak gerçekleştirdikleri gösteriyi caddeden geçenler nefeslerini tutarak izledi. Bu ilginç görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.

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