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Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe’nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti.


Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a getirdiği İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrolünden geçti. Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüze transferi için İstanbul'a gelen Bright Osayi-Samuel, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Bright Osayi-Samuel, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."

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