İhlas Haber Ajansı

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Osayi ve Zajc 11'e döndü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa karşısında ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor maçına göre 11’de 2 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa karşısında ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor maçına göre 11'de 2 değişiklik yaptı. Ümraniyespor maçında 11'de maça başlayan Luan Peres ve Diego Rossi yedek soyunurken, tecrübeli teknik adam bu futbolcuların yerine Osayi Samuel ve Miha Zajc'ı oynattı.


Osayi Samuel, ligin ilk haftasında Ümraniyespor maçında yedek soyunmuş ve süre almamıştı.

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