OSB'ler dijitalleşiyor

İmza töreninde konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, hedeflerinin Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerini ve bu organize sanayi bölgelerindeki 67 bin işletmenin iş süreçlerini maksimum oranda dijitalleştirmek olduğunu, hayata geçirilen programın ise bu hedefe liderlik edeceğini vurguladı.

Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı'nın protokol imza töreni İstanbul'da düzenlendi. Protokolü OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz imzaladı.

“OSB'lerin yeni nesil üretim ve girişim modellerine uyum sağlaması son derece önemli”

İstanbul'da düzenlenen protokol imza töreninde konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin 81 ilde Türkiye'nin üreten gücü haline geldiğini söyledi. Türkiye'de 366 organize sanayi bölgesi olduğunu, OSB'lerin 2 milyon 325 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını ifade eden Kütükcü, “67 bin sanayi işletmesinin faaliyet gösterdiği OSB'lerimiz ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiriyor. Üretimde, istihdamda ve ihracatta Türk sanayine lokomotiflik yapan OSB'lerimizin dijitalleşmesi, yeni nesil üretim ve girişim modellerine uyum sağlaması son derece önemli. OSBÜK olarak bu konuda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Vodafone ve Yıldız Teknik Üniversitemizle birlikte hayata geçirdiğimiz Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı da bu çalışmalardan birisi” dedi.

Hedeflerinin Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerini, bu organize sanayi bölgelerindeki 67 bin işletmenin iş süreçlerini maksimum oranda dijitalleştirmek olduğunu ifade eden Kütükcü, OSBÜK, Vodafone Türkiye ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hayata geçirilen programın bu hedefe liderlik edeceğini belirtti.

İlk etapta 1000 kişiye eğitim verilecek

Kütükcü, program çerçevesindeki eğitimlerle ilgili ise şu bilgileri verdi: “Program çerçevesinde Dijital Dönüşümün Sanayicilere Etkisinden Dijital İş Modellerine, Endüstri 4.0'dan Nesnelerin İnternetine, Dijital Liderlikten Dijital Pazarlamaya kadar 10 ana başlıkta çok sayıda eğitim verilecek. Tamamen OSB müdürlüklerimizde ve OSB'lerimizdeki işletmelerde çalışanlara yönelik bu eğitimler, Temmuz ayına kadar devam edecek. İlk etapta 1000 kişiye dijital eğitimlerin verileceği program çerçevesinde, şu ana kadar OSB'lerimizden 955 kişi başvurusunu yaptı. Eğitimlerin sonunda başarılı olan bu katılımcılarımıza sertifika da verilecek.”

“Üretimde ileri derece teknolojileri kullanmamız gerekiyor”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise, Vodafone Business olarak Türkiye'nin dijitalleşmesini çok önemsediklerini, bu konuda çok sayıda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sanayinin Türkiye ekonomisinin can damarı olduğunu ifade eden Kestioğlu, “Üretim bizim için çok önemli. Daha fazla üreten bir toplum olmamız, üretimde ileri derece teknolojileri kullanmamız gerekiyor. Şu anda da Türkiye genelinde hemen hemen her ilde organize sanayi bölgemiz var. Vodafone Business olarak Vodafone teknolojilerimizle, uçtan uca tüm çözümlerimizle OSB'lerimizin, sanayicilerimizin yanındayız” dedi.

“Gücümüzü sanayiden alıyoruz”

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz da, programın ve OSB'lere verilecek eğitimlerin önemine değinerek, OSBÜK ve Vodafone Türkiye'ye teşekkür etti. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin her zaman sahada olduğunu belirten Yılmaz, “Gücümüzü zaten sanayiden alıyoruz. Organize sanayi bölgelerimizle işbirliğini her zaman önemsiyoruz. Güçlerimizi birleştirdiğimiz bu proje ise, Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli bir köşe taşı olan organize sanayi bölgelerine muhteşem bir katkı sunacak. Bugün eğitimle başlıyoruz. Bunun akabinde Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik, teknoloji üretimi de beraberinde gelecektir” şeklinde konuştu.