Oskar Thorvaldsson: "Şansımız çok az ama her zaman umut var"

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İzlanda ekibi Breidablik yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde statta düzenlenen basın toplantısında konuşan Breidablik Teknik Direktörü Oskar Thorvaldsson, "Zor maç olacak. Özellikle İzlanda'dan daha zor bir maç olacak. Başakşehir çok güçlü bir takım. Yarın tüm kapasitemizi verip en iyisini yapmamız gerekiyor. Bence Başakşehir favori. Özellikle deplasmanda 2 farklı yendikten sonra güçlü bir şansları var. Biz kendi performansımıza bakacağız. Şansımız çok az ama her zaman umut var. Elimizden geleni yapacağız. Çimi görmem gerekiyor. İyi olacaktır diye düşünüyorum. Doğal çimlerde de oynadık. Bu bizi hiç etkilemedi. Onlar için zor olmuş olabilir. İlk maç çok kaliteli bir maçtı. Oldukça pas oyunu vardı. Yarın da iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaptan Höskuldur Gunnlaugsson ise maç için heyecanlı olduklarını ifade ederek, Başakşehir'in kaliteli bir takım olduğunu söyledi.