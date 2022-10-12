Osman Çakmak: “Ampute futbol, Türkiye'den sorulur”

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak, “Sportif anlamda dünyada ampute futbol, Türkiye'den sorulur. Buralarda hizmet etmek, zirvede kalmak istiyoruz” dedi.

İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nın finalinde Angola'yı 4-1 mağlup eden Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluğa ulaştı. Kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan millilerde Teknik Direktör Osman Çakmak, duygularını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

“Oyuncularımız çok mücadele ettiler”

Elde edilen bu başarıdan sonra gelen mesajların kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Çakmak, “Şampiyonanın ilk düdüğünde, Fransa ile başladık. Fransa'ya karşı Kadıköy Saraçoğlu Stadı'nda net bir skorla iyi bir başlangıç yaptık. Dedim ki bundan sonra maç maç düşünmemiz lazım. Turnuvanın devamında Liberya'yı aynı şekilde net bir skorla yendik. Sonrasında Haiti ile 1-1 beraberliğimiz oldu. Gruptan çıkmayı garantilediğimiz için öyle bir strateji oluşturduk. Galip gelmek isterdik ama olmadı. En iyi maçımızı da Haiti'ye karşı oynadık. Fas'la karşılaştık, onları da yendik. Meksika ile karşılaştık, onları da yendik. 2 kere dünya şampiyonu olan Özbekistan'ı da yendik” ifadelerini kullandı.

“Zirvede kalmak istiyoruz”

Teknik Direktör Osman Çakmak, katılacakları her turnuvada kupaya talip olduklarının da altını çizerek, “Allah şükürler olsun, bugüne geldiğimizde son dünya şampiyonu Angola'nın elinden; ‘sizden daha çok çalıştık ve sizden daha çok hak ediyoruz' diye kupayı aldık. Sportif anlamda da ‘dünyada ampute futbol, Türkiye'den sorulur' sloganı ile çıktığımız yolda zirvedeyiz ve huzurluyuz. 2026 Dünya Kupası öncesi 2024 Avrupa Şampiyonası var. Buralarda hizmet etmek, zirvede kalmak istiyoruz. Önce Avrupa sonra dünya şampiyonasına, bu saatten sonra kupaya olağanüstü bir durum olmadıkça talibiz. Sporda her türlü sonuca hazırız. Özellikle hoca olarak ben çocukları öyle hazırlıyorum ama ekibime, alttan yetişen gençlere de inanıyorum. 2026'da aynı senaryo ile dünya kupasını üst üste 2 defa alıp, sonrasında 2030'da da Allah nasip ederse 3 olursa artık net bir başarı olur” şeklinde konuştu.