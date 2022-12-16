Osman Dağ'ın teklisinin dinlenmesi 2 milyona yaklaştı

Geçtiğimiz haftalarda ilk teklisini çıkaran Osman Dağ'ın video klibi, 2 milyon izlenme sayısına yaklaştı.

Geçtiğimiz haftalarda ilk teklisini DMC etiketiyle çıkaran aynı zamanda iş adamı ve mimar olan Osman Dağ'ın video klibi, başta YouTube olmak üzere, Spotify, Deezer, Apple Music gibi platformlarda ilgi gördü ve video klibinin izlenme sayısı 2 milyona yaklaştı.

Ersay Üner'in bestesi olan ''Sözüm Ona Sevdim'' şarkısını, Erhan Bayrak'ın aranjesiyle yeniden yorumlayan Osman Dağ'ın klibinin yönetmen koltuğunda ise son zamanlarda çektiği kliplerle gündemde olan Ecem Gündoğdu vardı.