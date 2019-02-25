Osman Fencioğlu'ndan hat ve minyatür sergisi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Şubat ayı etkinlikleri kapsamında hat ve minyatür sanatçısı Osman Fencioğlu'nun kişisel sergisini, Kartallı meraklılarıyla buluşturdu.

Emekli olduktan sonra yaklaşık 10 yıldır sanatsal çalışmalarına devam eden Fencioğlu'nun yaptığı 47 eser, düzenlenen sergide Kartallı vatandaşlarla buluştu. Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Salonu'nda beğeniye sunulan serginin açılışını ise Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Oğuzhan Dumlu gerçekleştirdi. Açılışa ayrıca Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar, İnsan Kaynakları Müdürü Güray Öz, Kreşler Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Kemal Özdemir de katıldı. Hat yazmaları, minyatür çalışmaları ve kalem işlerinin yer aldığı sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak. Sergideki eserlerin 10 yıllık bir emeğin sonucu olduğunu ve 47 adet eserin yer aldığını belirten Fencioğlu, katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve tüm Kartal Belediyesi ailesine teşekkür etti.