Osmaniye'nin tanıtımı için Kartal'da yer fıstığı dağıtıldı

Kartal'da Osmaniye'yi Tanıtma Derneği'nin Anadolu Yakası Temsilciliği binasının açılışının ardından Osmaniye'nin marka değeri olan yer fıstığı Kartal Meydan'da vatandaşlara ikram edildi.

Osmaniye'yi Tanıtma Derneği'nce kentin marka değerlerinden birisi olan yer fıstığının tanıtılması amacıyla Kartal Meydanı'nda vatandaşlara paketlenmiş yer fıstıkları dağıtıldı. Kartal'da Osmaniye'yi Tanıtma Derneği İstanbul Anadolu Yakası Temsilciliği binasının açılışının ardından Osmaniye'nin marka değerlerinden biri olan yer fıstığını tanıtma amacıyla Kartal Neyzen Tevfik Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara yer fıstığı hakkında bilgiler içeren broşürler dağıtıldı. Dernek tarafından yer fıstığı dağıtımının Kadıköy ve Bakırköy ilçelerinde de devam edeceği öğrenildi.

Açılış sonrası konuşan Osmaniye'yi Tanıtma Derneği Genel Başkanı Bahri Çolpan, "Bu bizim hayalimizdi. Ben buraya çok eski yıllarda geldim. 'Osmaniyeliyim' dediğimde kimse bilmiyordu Osmaniye'yi. Ve ben bundan sonra Osmaniye'de bu derneği kurdum. Osmaniye artık herkesin tanıdığı bir kent haline geliyor. Osmaniye fıstığı artık Türkiye pazarlarında talep alıyor. Osmaniye çok güzel bir vilayet. Ama tanınma ile ilgili eksikleri var. Biz tanıtım elçileri olarak yola çıktık. Osmaniye'yi tanıtacağız, başka yolu yok" dedi.

Osmaniye'yi Tanıtma Derneği Anadolu Yakası Şube Başkanı Mehmet İşbilir ise, "Çok mutluyuz. İlk defa Osmaniye'nin derneğini açmış olduk. Osmaniye'mizi en güzel şekilde tanıtmak için Kartal Meydan'da halkımıza ücretsiz fıstık dağıtımına başlayacağız. Herkes için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'yi Tanıtma Derneği Avrupa Yakası Şube Başkanı Dursun Donbaloğlu da, "Bugün sevinçliyiz. İstanbul'da yaşayan bütün Osmaniyeli hemşehrilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Osmaniye'mizin mütevazı insanlarıyla bir araya gelmenin keyfini derneğimizin açılışıyla taçlandırıyoruz" diye konuştu.